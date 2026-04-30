Au terme d’une fin de match hallucinante d’adresse, animée par un duel historique entre Paolo Banchero et Cade Cunningham (45 points chacun), les Pistons s’en sortent (116-109) et prolongent la série, au moins, jusqu’au Game 6.

Detroit évite l’élimination (pour le moment)… 🙂‍↕️

Un duel fantastique entre Cade Cunningham et Paolo Banchero remporté par le meneur de jeu dans le money-time. ❄️

Les lancers-francs ratés et les rebonds offensifs ont eu raison du Magic, mais quel BON MATCH ! 🙌 pic.twitter.com/moyXcZn9sA

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Le film du match

Début de match en faveur des Pistons grâce à une bonne agressivité, des intentions et de la vitesse, des éléments qui leur avaient cruellement manqué lors des rencontres précédentes et qui leur permet de compter une avance qui monte jusqu’à +17 en première mi-temps. Les hommes de JB Bickerstaff imposent leur rythme, notamment grâce à un Cade Cunningham retrouvé avec un récital dans le premier acte : 27 points (record de franchise), dont 20 dans le seul deuxième quart, à 8/14 au shoot et 8/8 aux lancers.

Paolo Banchero fait également une très grosse impression avec 22 points dans les 24 premières minutes. Un dernier run de 7-0 permet à Orlando de garder un petit espoir en étant mené que de six petits points à la pause (66-60).

27 points à la mi-temps pour Cade Cunningham ! 😱🔥

Nouveau record de franchise (dans la play-by-play era).pic.twitter.com/4jCG5Tqbbc

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Dans le troisième quart, le Magic fait le yoyo et, à 12 minutes du terme, ne compte « que » 10 points d’écart.

C’est dans le dernier quart-temps que le match prend feu et voit chaque équipe se rendre coup pour coup avec une adresse folle des deux côtés, un Paolo Banchero incandescent, un Cade Cunningham en patron, des trois points dans tous les sens, Jalen Duren qui pop-up d’un coup au contre alors qu’il avait enfilé sa cape d’invisibilité tout le match…

Bref, une pure folie qui se joue sur un dagger du franchise player des Pistons à 30 secondes du terme alors qu’il n’y avait que 3 points d’écart…

GAME-WINNER DE CADE CUNNINGHAM ! 🚨

Le genre de shoots qui peut sauver la saison d’une franchise…pic.twitter.com/P6hchYJbdp

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Victoire finale de Detroit 116-109 après une fin de match tout simplement magnifique, au bon goût des Playoffs, qui promet un Game 6 de fou !

Les stats du matchs

Un Cade Cunningham de gala a repris des couleurs en plantant 45 pions (record de franchise en Playoffs) à 13/23 au shoot, 14/14 aux lancers et 5/8 à trois points alors qu’il tournait sous les 30 % de loin depuis le début de la série. Les Pistons avaient besoin et Cade a répondu présent ! Contrairement à Jalen Duren… mais bon, est-ce qu’on en parle ? Bon, juste pour la vanne, et parce que c’est son meilleur match de la série (lol!) : 12 points, 9 rebonds, 3 balles perdues et… 2 contres en toute fin de match.

Tobias Harris remplit son rôle avec 23 points, 8 rebonds et un vrai impact clutch !

Côté Orlando, Paolo Banchero, dans son style, termine lui aussi avec un match de maboul : 45 points, 9 rebonds, 7 passes, à 6/11 à trois points, dont quelques bijoux dans le dernier quart. Anthony Black, lui, aurait ressemblé au facteur X dans la victoire avec 19 points à 4/6 de loin. Mais avec cette défaite, sa perf’ a eu le même rôle que le deuxième « i » de Hawaii… cool, mais ça sert à rien !

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire NBA que deux adversaires marquent plus de 45 points dans le même match de Playoffs ! 🙌 pic.twitter.com/qQ9KolHuq0

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Enfin, le Magic finit le match à 16/30 aux lancers francs… autant dire que s’ils les avaient tous mis, eh bien ils auraient sûrement déjà envoyé les Pistons à Cancun. Au lieu de cela, ils devront gérer un Game 6 à la maison avec la pression de devoir conclure la série, au risque de devoir jouer un Game 7 à Detroit !

Le highlight du match

Un petit cadeau… voici une compilation des 90 points inscrits par les deux zozos de ce soir !

45 POINTS FOR CADE.

45 POINTS FOR PAOLO.

2nd time EVER two opponents have dropped 45 in a postseason game… Pistons keep their season alive in an ALL-TIME battle between the 2021 and 2022 No. 1 picks 🤯 pic.twitter.com/BvRX27ZP8S

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Les Pistons respirent avec une paille mais respirent encore. Le comeback est entamé et il ne leur reste plus qu’à aller chercher le Game 6 à Orlando pour espérer tout miser sur un Game 7 à la maison… rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi !

À noter que Brandon Ingram a définitivement quitté le parquet dans le deuxième quart, touché au talon…