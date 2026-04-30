Les Cavs s’en sortent (125-120) : Evan Mobley clutch, Dennis Schroder facteur X

Cleveland a dû faire monter le rythme cardiaque de ses fans à la mi-temps. Mais Evan Mobley a relancé la machine avant que Dennis Schröder ne fasse la différence dans le money-time avec 11 points dans le 4e quart-temps, pour offrir une victoire fragile mais précieuse à domicile (125-120).

Les fans des Cavaliers avaient tout pour être paniqués après la première mi-temps.

Mais Evan Mobley a pris ses responsabilités en attaque avant que Dennis Schroder ne brille dans le money-time (11 points dans le 4e QT). 🔥

Ils restent solides à domicile ! 🏠 pic.twitter.com/J6UJ2evY9r

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Le film du match

Les Raptors réalisent un meilleur début de rencontre, en comptant jusqu’à 12 points d’avance, avec une adresse retrouvée (ouf !). Honnêtement, après la purge du Game 4, voir des paniers rentrer… ça fait du bien ! Mais ce sont finalement les Cavs qui terminent en tête à la fin d’un premier quart offensif (38-35) grâce notamment à un James Harden vintage à 14 points et à un shoot de Spida au buzzer.

À la fin du premier acte, les Raptors font un gros run dans le sillage du leader Scottie Barnes et virent en tête (74-67) grâce aussi à un Ja’Kobe Walter en facteur X avec ses 17 points et un gros 5/8 à 3 points.

Ja’Kobe Walter est en mode Facteur X avec 17 points à la mi-temps ! 😍pic.twitter.com/7FaghWkGnw

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Dans le troisième quart, Toronto garde son petit matelas d’avance mais voit, par séquence, Cleveland revenir à 2 points, puis repartir à 10 points et ainsi de suite… Cleveland renverse finalement la rencontre dans le dernier quart-temps après avoir été longtemps mené.

Les Raptors ont complètement sombrés en fin de match : les mecs ont manqué leurs 11 premiers tirs du dernier quart et ont fini le quart-temps à 7/28. Ils ont complètement perdu le rythme… au pire moment.

À l’inverse, Cleveland a démarré très fort en rentrant 7 de ses 11 premiers shoots, pour finir à 9/19 sur la période. Dennis Schroder (19 points dont 11 dans le dernier quart) a été précieux dans le money time avec une grosse séquence offensive, tandis qu’Evan Mobley s’est montré décisif (enfin!) à trois points et les Cavs ont fait basculer le match.

Dennis Schroder, très précieux dans la remontée des Cavs ce soir ! 👀pic.twitter.com/pmiKkADiXa

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Les Cavs s’imposent finalement 125-120 et prennent l’avantage 3-2 dans la série.

Les stats du matchs

James Harden et Evan Mobley terminent tous les deux meilleurs marqueurs côté Cleveland avec 23 points chacun. L’intérieur des Cavs a finalement montré qu’il savait encore jouer au basket… et ça fait la diff’.

Côté Canadiens, RJ Barrett a mené son équipe avec 25 points, Scottie Barnes a joué son rôle avant de s’effondrer lui aussi. Le seul point positif s’appelle Ja’Kobe Walter même si il n’aura, lui aussi, été que trop peu présent en fin de match (3 points en deuxième mi-temps).

Le highlight du match

James Harden était taquin ce soir… ça c’est du highlight (lol) !

Ça a également chauffé entre Scottie Barnes et James Harden un peu plus tôt ! 👀pic.twitter.com/RVQa9ztImx

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Encore une embrouille lors du dernier temps-mort entre Cavs et Raptors.

Des joueurs se sont levés du banc… 👀 pic.twitter.com/dFc6ILlrhf

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Les Cavs s’en sortent in extremis grâce, une fois n’est pas coutume, à la maladresse des Raptors… ils avaient choke au Game 4, ils ont « assuré » cette nuit ! Rien de quoi être rassurés côté Cleveland mais, au moins, ils sont devant : 3-2. Game 6 dans la nuit de vendredi à samedi.