On ne va pas se mentir, les Lakers jouent à un jeu bien dangereux… Largement devant dans la série en menant 3-0 il y a 4 jours, les voilà maintenant à 3-2 après cette défaite (93-99), avec un Game 6 à jouer à l’extérieur et une pression de choke intersidéral qui plane au-dessus d’eux ! Houston, en revanche, y croit de plus en plus et rêve légitimement du Game 7.

Score final : Lakers 93-99 Rockets

Houston recolle dans la série grâce à un bon match du duo Jabari Smith Jr – Tari Eason et un gros money-time de Reed Sheppard. 🙌

En face, Deandre Ayton a tout donné, Austin Reaves a réussi son comeback, mais ce n’était pas suffisant ! 👀 pic.twitter.com/TZKo1JCHhN

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Le film du match

Les Lakers démarrent mieux la rencontre, avec un Austin Reaves tout de suite en feu pour son retour, après 1 mois sans jouer : 8 points en cinq minutes dès le premier quart-temps, de l’impact à la création et des fautes provoquées. Résultat, Los Angeles prend les devants et compte jusqu’à 11 points d’avance. Mais Houston répond avant la pause grâce à une meilleure adresse de loin (si, si, c’est possible) et les hommes d’Ime Udoka virent légèrement en tête à la mi-temps (51-47).

Dans le troisième quart-temps les Lakers arrosent à 3 points et laissent les Rockets prendre un petit matelas d’avance. Malgré un LeBron James en mission et une défense agressive, les pertes de balle et les rebonds offensifs font très mal à Los Angeles. Les occasions de revenir se présentent mais des limites à la création côté L.A. permettent à Houston d’entamer la quatrième quart-temps avec 9 points d’avance (67-76).

Dans le dernier quart-temps, la messe semble dite avant que le King n’enclenche un run de 11-1, puis que Reed Sheppard redonne finalement 7 points d’avance aux Rockets à deux minutes de la fin du match avec deux actions clutchissimes. Les dernières tentatives de LBJ et Austin Reaves seront vaines puisque Houston s’impose finalement 99 à 93.

La séquence la plus importante de la jeune carrière de Reed Sheppard ! 🔥pic.twitter.com/sHI9tVtomn

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Les stats du matchs

LeBron James finit le match avec 25 points, certes, mais à 9/20 au tir avec un vieux 0 sur 6 de loin (des lancers manqués dans des moments clés ont aussi pénalisé les Lakers). DeAndre Ayton a tout donné avec un énorme double double (18 points, 17 rebonds).

Pour son retour, Austin Reaves termine à 22 points, 6 passes, 4 rebonds à 4/16 au shoot et 2/8 à trois points. Il a semblé en manque de rythme (normal) mais a fait du bien à ses Lakers… Conséquences à noter : Luke Kennard a disparu (1 point) et Marcus Smart s’est moins montré (11 unités) ! Est-ce que ce n’était pas la formule gagnante finalement à L.A. ?

Malgré la défaite, les fans des Lakers peuvent se satisfaire du niveau d’Austin Reaves pour son retour :

🔸 22 points

🔸 6 passes décisives

🔸 4 rebonds

🔸 12/13 aux lancers

Le pourcentage au tir n’est pas bon, mais l’arrière a réussi à directement retrouver de l’impact ! 🙌 pic.twitter.com/M61j8ZjT20

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Côté Rockets, tout le monde a été bon. Alperen Sengun a été complet (14-9-8), Jabari Smith Jr finit meilleur marqueur de son équipe avec 22 points à 4 sur 9 du parking, Tari Eason en plante 18, Amen Thompson ajoute 15 points, 7 rebonds et 4 passes, Reed Sheppard a été clutch (12 points, 6 passes)… bref, les Rockets retrouvent leur jeu malgré la jeunesse du cinq de départ et ça commence à sentir le cramé sous le capot californien.

Juste, au passage (puisqu’un match de LeBron James sans record n’existe pas), LBJ en a profité pour marquer encore un peu plus l’histoire en devenant le premier joueur à atteindre les 500 interceptions en Playoffs… un autre jour au bureau pour le King !

Le highlight du match

AYTON BLOCK ➡️ RUI THREE

Lakers battling back in the 4Q on ESPN 🔥 pic.twitter.com/iCke5GokHU

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Les Lakers se tirent une deuxième balle dans le pied. Ils leur reste deux munitions dans le chargeur avant de devenir la risée du monde entier. Le Game 6 se jouera dans le Texas et sera capital. Il est bon de rappeler simplement qu’un Game 7 se jouerait à Los Angeles… juste au cas où il y aurait un match historique dimanche soir !