Menés 3-0 et au bord du sweep, les Rockets sont toujours en vie après leurs deux victoires consécutives face aux Lakers. Ils sont à mi-chemin d’un exploit absolument historique : devenir la première équipe à remporter quatre matchs de suite pour gagner la série 4-3.

Après leur défaite du Game 3 à domicile et leur fin de match cataclysmique, on avait enterré les Rockets. À juste titre.

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a remporté une série après avoir été menée 3-0. 160 ont essayé, 160 ont échoué. Et seulement quatre ont réussi à forcer un Game 7.

16 équipes dans l’histoire de la NBA ont réussi à forcer un Game 6 après avoir été menée 3-0.

Seulement 4 ont réussi à forcer un Game 7.

Et 0 ont remporté la série.

Les Rockets ont l’occasion de réaliser quelque chose de JAMAIS VU en NBA. Rendez-vous vendredi pour le Game 6 ! pic.twitter.com/Yv93TK9dRH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2026

Les Rockets – toujours privés de Kevin Durant – ont trouvé les ressources pour prendre le Game 4 à domicile, mais surtout le Game 5 cette nuit à Los Angeles. Ce n’est pas toujours très beau, l’attaque ne fait toujours pas rêver (loin de là), mais les hommes d’Ime Udoka ont le mérite de s’accrocher en se basant sur leurs forces : défense, impact physique, qualités athlétiques.

« Après ce qui s’est passé lors du troisième match, nous aurions très bien pu baisser les bras, bouder et abandonner. Ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous avons analysé la situation et nous en avons tiré les leçons. Nous continuons à nous battre et à nous donner une chance de gagner. » – Reed Sheppard

Le Game 6 est prévu ce vendredi soir. Les Lakers ont récupéré Austin Reaves mais sont toujours privés de Luka Doncic, qui ne reviendra pas dans cette série. Si les Rockets ne vont pas non plus récupérer Kevin Durant, ils ont par contre retrouvé toute leur confiance : Jabari Smith Jr. avait déclaré avant le Game 5 que Houston était « clairement la meilleure équipe », tandis qu’Alperen Sengun a carrément annoncé un Game 7.

Alperen Sengun après la victoire de Houston face aux Lakers cette nuit :

« On va gagner à la maison (Game 6) et on reviendra ici pour le Game 7. »

Confiance MAXIMALE chez les Rockets ! 🚀🚀pic.twitter.com/pWgoeFNACQ

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Autre raison d’être optimiste côté Houston : les Rockets sont devenus la première équipe depuis 2008 à battre, dans un match de Playoffs à élimination joué à l’extérieur, une équipe menée par LeBron James. Le King restait en effet sur 16 victoires consécutives au moment de conclure devant son public.