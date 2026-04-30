Suite à une saison régulière 2025-26 caractérisée par un tanking extrême, la NBA est sur le point de réformer en profondeur son système de Loterie. Pour illustrer ces changements drastiques, en attente de validation fin mai, zoom sur l’exemple de la Draft 2023, celle de Victor Wembanyama.

Loterie de la Draft NBA : explication des nouvelles mesures

The NBA’s proposed lottery odds reform, visualized ⬇️ pic.twitter.com/rXm7FuK4oP

— Lev Akabas (@LevAkabas) April 29, 2026

La Loterie 2023 avec les anciennes mesures

Considéré comme le plus grand prospect de l’histoire du basket, Victor Wembanyama faisait saliver toutes les franchises en 2023, année de sa draft. Les trois équipes qui avaient le plus de chances de le récupérer étaient les Pistons, les Rockets et les Spurs, qui possédaient les trois pires bilans de la saison régulière 2022-23.

Loterie 2023 :

Pistons : 14% de chances de récupérer le premier choix Rockets : 14% Spurs : 14% Hornets : 12,5% Blazers : 10,5% Magic : 9% Pacers : 6,8% Wizards : 6,7% Jazz : 4,5% Mavs : 3% Bulls (vers le Magic) : 1,8% Thunder : 1,7% Raptors : 1% Pelicans : 0,5%

Classement de la Draft 2023 :

Spurs : Victor Wembanyama Hornets Blazers Rockets Pistons Magic Pacers Wizards Jazz Mavs Bulls (vers le Magic) Thunder Raptors Pelicans

La Loterie 2023 avec les nouvelles mesures anti-tanking

Avec les nouvelles mesures anti-tanking, et notamment la zone de relégation « 3-2-1 », voici qui aurait eu le plus de chances de récupérer Victor Wembanyama en 2023 :

Hornets : 8,1%

Blazers : 8,1%

Magic : 8,1%

Pacers : 8,1%

Wizards : 8,1%

Jazz : 8,1%

Mavs : 8,1%

Pistons : 5,4%

Rockets : 5,4%

Spurs : 5,4%

Thunder : 5,4%

Bulls (vers le Magic) : 5,4%

Pelicans : 5,4%

Raptors : 5,4%

Wolves : 2,7%

Heat : 2,7%

Les Spurs faisant partie des trois pires bilans de la saison régulière précédente, ils auraient vu leurs chances de récupérer Wemby diminuer drastiquement, en compagnie des Rockets et des Pistons. Difficile donc d’imaginer Victor finir à San Antonio sous ce format. Alors bien sûr, connaissant la règle, les Spurs n’auraient sans doute pas perdu 34 de leurs 45 derniers matchs cette année-là, tentant plutôt d’intégrer le range 4-10 (du 4e au 10e pire bilan de la régulière) pour avoir le max de chances de décrocher le gros lot.

Les Hornets, les Blazers, le Magic, les Pacers, les Wizards, le Jazz et les Mavs auraient théoriquement eu le plus de chances de récupérer le first pick et donc Wemby en 2023. On vous laisse imaginer ce qu’aurait donné la NBA avec l’Alien qui arrive dans l’une de ces franchises.

Orlando, qui possédait en plus le pick des Bulls cette année-là, aurait été particulièrement bien placé pour choper Wembanyama : 8,1% de chances et 5,4% grâce à deux choix dans la Loterie. Néanmoins, on rappelle qu’avec la nouvelle réforme, aucune équipe ne pourra décrocher le premier choix de la Draft pendant deux années consécutives. Et le Magic avait déjà sélectionné Paolo Banchero avec le first pick en 2022…

Les nouvelles mesures anti-tanking auraient également donné une (petite) opportunité à des équipes comme Minnesota et Miami, défaits lors des matchs 7-8 du play-in en 2023, avec 2,7% de chances de décrocher le first pick. Quand on se rappelle du scénario de la Loterie 2025 (les Mavs ont obtenu Cooper Flagg avec… 1,8% de chances), ce n’est pas négligeable.

Simulation de la Draft NBA 2023

Sur le site NBA Draft Lottery Simulator, il est possible de simuler une Loterie basée sur les nouvelles règles anti-tanking. On s’est prêtés au jeu, en remplaçant le classement de la Loterie 2026 par celui de 2023. Voici les résultats (ordre de la Draft) :

Magic (via les Bulls) : Victor Wembanyama Raptors Thunder Jazz Rockets Hornets Mavs Blazers Magic Spurs Pistons Wizards Pacers Wolves Heat Pelicans

Bien évidemment, le comportement des équipes lors de la saison 2022-23 aurait été radicalement différent en ayant connaissance de ces nouvelles mesures anti-tanking. Mais le jeu du what-if est toujours sympa à jouer, surtout avec un phénomène comme Victor Wembanyama qui marche déjà sur la NBA.