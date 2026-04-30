LeBron James ne comprend pas les critiques sur son nombre de Finales perdues

Quatre fois champion NBA durant sa carrière, LeBron James a connu l’ivresse du succès mais aussi l’énorme déception qui accompagne une défaite en Finales. Avec six échecs en dix tentatives sur la plus grande scène, le King continue d’être critiqué sur son bilan, des critiques qu’il a du mal à comprendre…

Dans le débat du GOAT, l’un des principaux arguments des pro-Jordan concerne les Finales NBA : six victoires en six apparitions pour MJ avec six titres de MVP, tandis que LeBron est tombé à six reprises et n’a été champion « que » quatre fois.

James n’a donc pas un bilan parfait comme Jordan. Et il fut un temps où les critiques – aussi infondées soient-elles – pesaient sur ses épaules.

« Quand j’étais plus jeune, j’avais l’impression que les gens me reprochaient d’avoir perdu en Finales, et à l’époque, j’y portais attention. Les gens préfèrent vraiment que tu ne te qualifies pas en Playoffs ou que tu perdes au premier tour plutôt que de perdre en Finales, ce qui me semble complètement fou. Cela m’énerve de ne pas avoir eu un meilleur pourcentage de victoires en Finales, mais que les gens essaient d’en faire un point négatif, ça ne me dérange plus autant que quand j’étais plus jeune. »

Selon la théorie portée par certains, LeBron aurait mieux fait d’être à 4-0 en Finales NBA plutôt qu’à 4-6, ce qui effectivement n’a pas beaucoup de sens.

Disputer dix Finales NBA au total dont huit consécutives (!!) lors de la décennie 2010, c’est un énorme exploit, même s’il n’a pas toujours réussi à aller au bout et même s’il évoluait dans une Conférence Est parfois faiblarde. Un exploit symbolique de sa longévité exceptionnelle, sa durabilité physique et mentale, et son niveau de domination sur la grande scène.

LeBron James quand on le critique sur son nombre de Finales perdues (via @mcten) :

« Les gens préfèrent vraiment que tu ne te qualifies pas en Playoffs ou que tu perdes au premier tour plutôt que de perdre en Finales, ce qui me semble complètement fou.

Cela m’énerve de ne pas… pic.twitter.com/UFqXBzLABG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Plutôt que de s’interroger sur le nombre de Finales perdues, il est plus pertinent d’analyser les séries où James était favori avec son équipe, et celles où il ne l’était pas.

Perdre en 2007 face aux Spurs quand il a emmené une équipe de bras cassés en Finales, c’est difficile de lui reprocher. Par contre, le choke en 2011 face à Dallas reste son plus gros point noir en carrière, qui mérite à juste titre son lot de critiques.

En 2014, les Spurs version « Beautiful Game » étaient clairement supérieurs face à des Heatles en bout de course, tandis que les trois défaites face aux Warriors entre 2015 et 2018 ont souvent été logiques. La première, LeBron évoluait sans Kevin Love et Kyrie Irving, tandis que les deux derniers revers ont été concédés contre des Warriors quasiment intouchables avec Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green et Klay Thompson. À chaque fois, James était égal à lui-même sur le plan des perfs individuelles.

Tout ça pour dire que LeBron a souvent réussi à maximiser le niveau de son équipe, même quand ce n’était pas synonyme de bague à la fin. La vraie comparaison avec Jordan ne doit donc pas se faire sur le nombre de Finales perdues, mais plutôt sur le nombre de Finales gagnées ainsi que le nombre total de participations.

Qu’est-ce qui est le plus impressionnant ? Remporter six titres en six participations, ou quatre en allant dix fois en Finales ?