Rockets, Pistons, Cavs : retour sur les Game 5 ! Apéro TrashTalk
Le 30 avr. 2026 à 13:39 par Nicolas Meichel
La folie de ce 1er tour de Playoffs continue, avec les Rockets et Pistons qui refusent de partir en vacances et Cleveland qui a été clutch pour se défaire de Toronto hier soir ! On fait le point sur les trois Game 5 de la nuit, avant une doublette de soirées exceptionnelles pour finir la semaine en NBA !
Une bien belle chaîne YouTube !
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