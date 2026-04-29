Le débat du GOAT (Greatest Of All-Time) entre Michael Jordan et LeBron James continue de passionner la planète basket, surtout avec les exploits du King à 41 ans en Playoffs. LeBron a récemment été interrogé sur le sujet, et il a décidé de… botter en touche.

Il y a quelques semaines, Michael Jordan déclarait que « le terme GOAT n’existe pas » et qu’il était impossible de mettre une légende au-dessus d’une autre, surtout si elles n’ont pas évolué à la même époque.

LeBron, lui, apporte une vision différente au débat. Il ne fuit pas la comparaison, mais n’ose pas trancher pour autant. Voici ce qu’il a déclaré dans une interview avec Dave McMenamin d’ESPN.

« Il y a beaucoup de choses que MJ faisait mieux que moi. Et je pense qu’il y a certaines choses que je fais mieux que lui. […] Je pense que je suis unique en mon genre. Je pense que vu ma façon de jouer, je suis un joueur unique. Et MJ aussi. C’était un basketteur incroyable. […] Je ne me suis jamais comparé à Jordan car nos jeux sont totalement différents. J’ai été un point-forward toute ma vie. J’ai toujours plus cherché la passe, et lui cherchait le shoot. Sur beaucoup d’aspects, je dirais que mon jeu est différent et un peu meilleur que le sien, mais put*n, il était vraiment exceptionnel. Nous sommes tous les deux de grands basketteurs. »

Par le passé, LeBron n’avait pas hésité à s’autoproclamer comme le GOAT du basket, notamment après son titre légendaire avec les Cavs en 2016. Nous sommes aujourd’hui dix ans plus tard, et James semble plus mesuré sur la question, en tout cas publiquement.

« Je pense que c’est un débat fatigant. Des discussions de comptoir. Vous pouvez nous regarder tous les deux et dire que vous aimez les deux joueurs sans cracher sur l’autre. La plupart du temps, c’est sur moi qu’on crache. Mais je sais avec certitude que j’ai fait ce que j’avais à faire dans cette aventure. Et plus que tout, j’espère… je ne sais pas… mais j’espère au moins l’avoir rendu fier, en portant ce numéro 23. »

LeBron James sur les comparaisons avec Jordan, dans une interview avec @mcten (ESPN) :

« Il y a beaucoup de choses que MJ faisait mieux que moi. Et je pense qu’il y a certaines choses que je fais mieux que lui.

Je pense que je suis unique en mon genre. Je pense que vu ma façon… pic.twitter.com/jutBHnscHL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

LeBron James : « Jordan m’a énormément inspiré »

LeBron James est arrivé en NBA pile après la saison où Jordan s’est définitivement retiré des parquets (2003). Un passage de flambeau parfait entre la légende ultime du basket et un jeune phénomène sorti tout droit d’un petit lycée d’Akron, qui a grandi en tant que fan de MJ et qui était destiné à devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

Les parallèles entre le parcours de Jordan et celui de James ne s’arrêtent d’ailleurs pas là :

« Je suis né en 1984, l’année où il a fait ses débuts dans la Ligue. Il a remporté son premier titre en 1991 ; c’est vers 1992 que j’ai commencé à regarder le basket et à y jouer moi-même. J’avais 9 ans quand j’ai commencé à jouer au basket, c’était donc en 1992. Toutes ces dates coïncident donc parfaitement pour moi. Et son dernier titre remonte à 1998, soit un an avant que j’entre au lycée et que je commence à m’y mettre sérieusement. Tout s’est donc en quelque sorte déroulé ainsi. Et ce qu’il faisait m’a énormément inspiré. » – LeBron sur Jordan

Cette notion d’inspiration, elle est importante dans l’histoire car sans Jordan, peut-être qu’on n’aurait jamais eu LeBron.

« Je rêvais de pouvoir disputer un match décisif et de marquer le panier de la victoire dans les dernières secondes. Je rêvais d’avoir ma propre paire de baskets. Je rêvais de voler dans les airs comme lui. Je rêvais d’entendre la foule scander mon nom. Tout ce qu’il faisait… J’avais besoin de l’inspiration de certaines personnalités du monde de la musique et du sport pendant mon enfance. J’en avais besoin. »

Pendant 23 ans, LeBron a nourri les comparaisons à travers ses exploits et ses succès, numéro 23 (et parfois #6) sur le dos. Néanmoins, il a toujours été fidèle à son propre style de jeu, à sa propre approche du basket. Il a aussi élaboré un plan de carrière complètement différent de celui de Jordan, explosant dans le même temps les limites de la longévité en NBA.

Ce sont précisément ces différences – qui entourent leur greatness commune – qui rendent ce débat aussi passionnant aux yeux des fans de balle orange.