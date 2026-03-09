Qui est le plus grand joueur de basket de tous les temps ? Michael Jordan ? LeBron James ? Quelqu’un d’autre ? Ce débat sans fin continue d’enflammer la planète basket. Pour Jordan, que beaucoup considèrent comme le GOAT (« Greatest Of All-Time »), il n’y a pas de réponse définitive.

Lors d’une interview avec Mike Tirico, dans le cadre de la série « MJ: Insights to Excellence » (NBC), Jojo a donné son avis sur le débat du GOAT. Spoiler, il n’a pas eu envie de trancher.

Michael Jordan on the GOAT debate:

“The GOAT term is something I’ll never get high or low about. It just doesn’t exist for me.. We paved the way for Kobe and LeBron. The beauty of he game of basketball is a player after previous players have evolved the game further. But don’t… pic.twitter.com/7OCBGVOW8d

Le GOAT, ça n’existe pas…

« Pour moi, le terme GOAT n’existe pas » a déclaré Jordan. Je n’ai jamais joué contre Oscar Robertson ou Jerry West. J’aurais adoré, vraiment adoré. Je suis un compétiteur dans l’âme, et j’ai beaucoup appris d’eux. Nous avons ouvert la voie aux Kobe et aux LeBron. Pour moi, c’est là toute la beauté du basket : chaque joueur fait évoluer le jeu par rapport à son prédécesseur. »

… mais merci de respecter les anciens

« Mais il ne faut pas pour autant utiliser cela contre le joueur qui vous a enseigné le jeu ou qui vous a appris à jouer. C’est pourquoi j’ai du mal. J’aurais adoré jouer contre LeBron et Kobe à mon prime. Nous ne le saurons jamais. Cela fait partie du marketing, du battage médiatique, des choses qui tentent d’élever une génération au-dessus d’une autre. Je pense que cela crée de l’animosité. Je n’ai aucune animosité envers les joueurs d’aujourd’hui, mais certains joueurs en ont, car on oublie leur contribution au basket. »

Au final : une question sans réponse

« C’est une comparaison vide de sens. On ne trouvera jamais la vraie réponse à cette question. LeBron a eu une carrière incroyable, et je l’admire pour ce qu’il a accompli. Kobe, KD et tous ces joueurs qui ont évolué à cette époque ont considérablement élevé le niveau du basket-ball. Je ne suis tout simplement pas d’accord quand on commence à essayer de classer les uns au-dessus des autres. Ça ne marche pas. Nous ne le saurons jamais. Je n’y ai jamais accordé de crédit (au débat du GOAT, ndlr.), mais d’autres joueurs cherchent leur place au sein des différentes générations de basketteurs, et nous devrions toujours honorer cela, le préserver et le récompenser. Ils ont ouvert la voie à de nombreuses générations après eux. »

Discours travaillé à l’avance ou avis sincère de Michael Jordan ?

Connaissant l’énorme compétiteur qu’est Jordan (6 titres de champion NBA, 6 fois MVP des Finales, 5 fois MVP de la saison régulière), il ne fait aucun doute que MJ voudrait prouver sa supériorité par rapport aux meilleurs joueurs de l’histoire s’il avait l’opportunité de tous les affronter. Mais avec le recul, et surtout le respect qu’il possède pour les légendes passées avant et après lui, Jojo ne veut pas s’autoproclamer comme le GOAT, du moins publiquement.

Contrairement à un LeBron James qui aime pousser sa candidature pour le statut de meilleur joueur all-time (notamment depuis 2016…), Jordan est fidèle à son discours depuis de nombreuses années. Petit rappel de ce que MJ avait déclaré en 2009 lors d’une interview avec Michael Wilbon :

« Je ne veux pas être nommé le GOAT, car cela est irrespectueux envers Wilt Chamberlain, Jerry West, tous ces gars qui sont passés avant moi et contre qui je n’ai pas eu la chance de jouer. »

Petit rappel aussi de ce que Jojo avait déclaré en 1993, juste après avoir remporté son troisième titre de suite avec les Chicago Bulls.

(1993) Michael Jordan after winning his third straight championship.

« I’m not campaigning for the best player in the world or history, because everyone plays differently in different eras .. but to say we won three in a row & I was part of that team, that means a lot. » pic.twitter.com/tHisBzC3xm

« Je ne fais pas campagne pour le meilleur joueur du monde ou de l’histoire, car chacun joue différemment selon les époques. »

La phrase clé : chacun joue différemment selon les époques.

Bill Russell, Wilt Chamberlain, Jerry West, Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O’Neal, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry… tous ces gars-là ont dominé leur époque respective et ont fait avancer le basket d’une manière ou d’une autre.

Respectons cela, plutôt que de nous perdre dans des comparaisons qui manquent trop souvent de contexte et de substance.