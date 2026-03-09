La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud exceptionnel (26 points, 11 rebonds) !

Le 09 mars 2026 à 09:13 par Nicolas Vrignaud

Une nouvelle nuit de basket pour nos tricolores outre-Atlantique. La soirée s’est très bien passée pour Victor Wembanyama et surtout Maxime Raynaud, qui signe une nuit fantastique face aux Bulls !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Celtics : 98-109 (stats)

: 98-109 (stats) Lakers – Knicks : 110-97 (stats)

– Knicks : 110-97 (stats) Heat – Pistons : 121-110 (stats)

– Pistons : 121-110 (stats) Raptors – Mavericks : 122-92 (stats)

– Mavericks : 122-92 (stats) Pelicans – Wizards : 138-118 (stats)

– Wizards : 138-118 (stats) Bucks – Magic : 91-130 (stats)

: 91-130 (stats) Spurs – Rockets : 145-120 (stats)

– Rockets : 145-120 (stats) Blazers – Pacers : 131-111 (stats)

– Pacers : 131-111 (stats) Kings – Bulls : 126-110 (stats)

– Bulls : 126-110 (stats) Suns – Hornets : 111-99 (stats)

Maxime Raynaud

Quelle soirée pour Maxime Raynaud ! Le pivot tricolore signe 26 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres à 10/20 au tir. L’une de ses meilleures prestations en carrière, on s’est RÉ-GA-LÉ.

Maxime Raynaud 26 Points, 11 Rebs, 3 Blocks full highlight vs Bulls I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/UCvn9MnDQg

— Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) March 9, 2026

Victor Wembanyama

Belle soirée pour l’Alien, qui colle 29 points, 8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 4 contres à 9/13 au tir en 29 minutes. Dominant, il a été dans la vibe collective des Spurs et San Antonio s’impose largement contre les Rockets.

👽👽👽 pic.twitter.com/sdfHyv7yhW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 9, 2026

Guerschon Yabusele

Compliqué pour le G’. 4 points, 5 rebonds, 3 passes à 1/6 au tir contre les Kings.

Ousmane Dieng

Pas mieux pour Ousmane, qui colle 2 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre à 1/7 au tir contre le Magic.

Mohamed Diawara

Soirée difficile aussi pour Mo’, qui termine a 4 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre à 1/4 au tir contre les Lakers.

Noah Penda

8 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 2/5 au tir pour Noah, qui a profité de la large victoire du Magic pour fouler le parquet !

Sidy Cissoko

5 minutes de jeu face aux Pacers.

Moussa Diabaté

2 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 contres à 1/4 au tir pour Moussa, face aux Suns.

Le programme de ce soir :