La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud exceptionnel (26 points, 11 rebonds) !
Le 09 mars 2026 à 09:13 par Nicolas Vrignaud
Une nouvelle nuit de basket pour nos tricolores outre-Atlantique. La soirée s’est très bien passée pour Victor Wembanyama et surtout Maxime Raynaud, qui signe une nuit fantastique face aux Bulls !
Les résultats de la nuit :
- Cavaliers – Celtics : 98-109 (stats)
- Lakers – Knicks : 110-97 (stats)
- Heat – Pistons : 121-110 (stats)
- Raptors – Mavericks : 122-92 (stats)
- Pelicans – Wizards : 138-118 (stats)
- Bucks – Magic : 91-130 (stats)
- Spurs – Rockets : 145-120 (stats)
- Blazers – Pacers : 131-111 (stats)
- Kings – Bulls : 126-110 (stats)
- Suns – Hornets : 111-99 (stats)
Maxime Raynaud
Quelle soirée pour Maxime Raynaud ! Le pivot tricolore signe 26 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres à 10/20 au tir. L’une de ses meilleures prestations en carrière, on s’est RÉ-GA-LÉ.
Maxime Raynaud 26 Points, 11 Rebs, 3 Blocks full highlight vs Bulls I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/UCvn9MnDQg
— Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) March 9, 2026
Victor Wembanyama
Belle soirée pour l’Alien, qui colle 29 points, 8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 4 contres à 9/13 au tir en 29 minutes. Dominant, il a été dans la vibe collective des Spurs et San Antonio s’impose largement contre les Rockets.
👽👽👽 pic.twitter.com/sdfHyv7yhW
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 9, 2026
Guerschon Yabusele
Compliqué pour le G’. 4 points, 5 rebonds, 3 passes à 1/6 au tir contre les Kings.
Ousmane Dieng
Pas mieux pour Ousmane, qui colle 2 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre à 1/7 au tir contre le Magic.
Mohamed Diawara
Soirée difficile aussi pour Mo’, qui termine a 4 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre à 1/4 au tir contre les Lakers.
Noah Penda
8 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 2/5 au tir pour Noah, qui a profité de la large victoire du Magic pour fouler le parquet !
Sidy Cissoko
5 minutes de jeu face aux Pacers.
Moussa Diabaté
2 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 contres à 1/4 au tir pour Moussa, face aux Suns.
Le programme de ce soir :
- 0h : Cavaliers – Sixers
- 0h30 : Nets – Grizzlies
- 0h30 : Thunder – Nuggets
- 2h : Jazz – Warriors
- 3h : Clippers – Knicks