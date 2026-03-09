Le 09 mars 2026 à 08:37 par Nicolas Vrignaud

Un dimanche soir bien fourni en NBA, avec quelques belles rencontres. Un bon résumé de la nuit pour bien entamer la meilleure journée de la semaine, zé barti !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Celtics : 98-109 (stats)

: 98-109 (stats) Lakers – Knicks : 110-97 (stats)

– Knicks : 110-97 (stats) Heat – Pistons : 121-110 (stats)

– Pistons : 121-110 (stats) Raptors – Mavericks : 122-92 (stats)

– Mavericks : 122-92 (stats) Pelicans – Wizards : 138-118 (stats)

– Wizards : 138-118 (stats) Bucks – Magic : 91-130 (stats)

: 91-130 (stats) Spurs – Rockets : 145-120 (stats)

– Rockets : 145-120 (stats) Blazers – Pacers : 131-111 (stats)

– Pacers : 131-111 (stats) Kings – Bulls : 126-110 (stats)

– Bulls : 126-110 (stats) Suns – Hornets : 111-99 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Très grosse performance des Celtics en début de soirée hier, qui ont à la fois battu les Cavaliers chez eux, et qui les ont limité sous la barre des 100 points. Pas de quoi être rassuré quant au retour de Jayson Tatum dans le groupe, qui a inscrit 20 points en 27 minutes.

Les Lakers ont tapé les Knicks sans LeBron James, blessé. Luka Doncic et Austin Reaves ont combiné pour 60 points à deux, et les Angelinos ont vite pris le large en 2e mi-temps pour s’offrir une fin de match plutôt sereine.

Detroit chute à Miami, après un début de match catastrophique qui a très vite mis fin au débat entre les deux équipes. Les Pistons ont même subi le pire écart de leur saison dans une première mi-temps (25 points). Quatrième défaite de suite pour Motor City, attention…

Les Raptors tabassent sans vergogne les Mavericks au Canada, avec 31 points pour RJ Barrett.

Grosse déculottée aussi pour les Wizards, à la Nouvelle-Orléans.

On reste dans le champ lexical de la lourde défaite, avec l’énorme saucée reçue par les Bucks à domicile, contre le Magic d’un Paolo Banchero bien en jambes (33 points, 12/16 au tir en 29 mintes).

Les Spurs dominent les Rockets à San Antonio, gros gros match du collectif avec cinq joueurs à plus de 19 points, dont Victor Wembanyama.

Les Blazers giflent les Pacers à domicile, avec 28 points pour Scoot Henderson.

Un énorme Maxime Raynaud (26 points, 11 rebonds, 2 passes, 3 contres, 10/20 au tir) permet aux Kings de s’imposer contre les Bulls, en Californie.

Les Suns s’offrent les Hornets grâce à un super trio Devin Booker – Collin Gillespie – Jalen Green, qui inscrit en tout 78 points.

Le highlight de la nuit :

Il n’a pas décollé d’un centimètre ! 😭 pic.twitter.com/alORjkgBAy

Les classements NBA :

