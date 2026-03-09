Victor Wembanyama : « La seule manière de vérifier notre niveau, ce sont les Playoffs »

Après le match largement remporté par ses Spurs, face aux Rockets, Victor Wembanyama a été questionné par la presse sur son ressenti vis-à-vis du niveau de jeu de l’équipe. L’Alien reste prudent, mais se projette dans les grandes échéances qui attendent San Antonio.

Les Spurs sont dans une formidable série. Quinze victoires sur les seize dernières rencontres, avec les Pistons, le Thunder et les Rockets notamment accrochés au tableau de chasse des Éperons. De quoi donner pleine satisfaction au groupe dans son ensemble. Pour autant, si Dylan Harper a de son côté évoqué le fait que l’équipe découvre à peine son vrai potentiel collectif, Victor Wembanyama a de son côté souhaité rester mesuré.

« On ne perd pas beaucoup de ballons, on anticipe ce que l’adversaire peut faire, on partage beaucoup la balle. C’est comme si tout le monde jouait d’abord pour passer la balle. Ça rend le jeu difficile pour les adversaires […] Je suis d’accord pour dire qu’on est bon, mais je ne sais pas à quel point. La seule manière de vérifier ça, ce sont les Playoffs. Et pour ça, j’ai autant d’expérience que Dylan, que Devin, que Julian… On ne l’a jamais fait. Donc je préfère rester sur mes gardes. »

Le juge de paix ultime, ce sont les Playoffs. Et là, comme l’Alien le dit avec justesse, peu de membres de la bande ont un passif. Jouer plus dur, enchaîner les matchs face à un même adversaire, devoir être plus rigoureux dans le jeu des ajustements… À compter d’avril, un nouveau monde s’ouvrira vraisemblablement aux Spurs. Un monde en mode difficile, mais au bout duquel se trouve la plus belle des récompenses.