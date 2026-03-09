Victor Wembanyama (29 points) et les Spurs écrasent les Rockets, 145-120 !

Les Spurs continuent d’écrire leur superbe saison, avec une victoire nette et sans bavure face aux Rockets, à San Antonio. Le trio Victor Wembanyama – De’Aaron Fox – Stephon Castle a été excellent, et très bien suivi par Dylan Harper et Keldon Johnson en sortie de banc.

Les Spurs n’auront eu qu’à se battre pendant la première mi-temps pour affirmer leur domination face à des Rockets qui ont lâché le steak passé la pause, et laissé l’écart grimper jusqu’à 25 points dans le courant du 3e quart-temps. La fin du match n’a été qu’une formalité pour San Antonio, qui claque donc un 3-1 en régulière aux voisins de Houston.

Ce qu’il faut retenir de ce match ? Un Victor Wembanyama une nouvelle fois très solide, avec des actions qu’il est le seul humain sur terre à pouvoir réaliser. L’Alien signe une ligne statistique de patron. Surtout, il n’a joué cette fois que 30 minutes, après deux très gros rendez-vous la semaine dernière en termes de temps de jeu, face aux Pistons puis aux Clippers. Le luxe de tuer un match vite, c’est aussi celui de pouvoir s’entamer moins physiquement.

Nouvelle belle performance de Victor Wembanyama face aux Rockets (30 minutes) :

🔹29 points (9/13 au tir)

🔹8 rebonds

🔹4 contres

🔹9/10 aux lancers

Victoire 145 à 120 de Spurs qui paraissent plus dangereux que jamais !



On note également les excellents matchs des partenaires de Victor. Stephon Castle (23 points, 7/13), De’Aaron Fox (20 points, 9/15) dans le cinq majeur, mais aussi Dylan Harper (19 points, 8/12) et Keldon Johnson (20 points, 8/13) en sortie de banc.

Il n'a pas décollé d'un centimètre !



Et il n’y a pas de hasard si les Rockets ont concédé cette nuit le plus de points de leur saison dans la peinture, avec 56 pions encaissés sous leur cercle. Dans tous les cas, Houston a plutôt vite lâché la soirée après l’écart collé par les Spurs au retour du vestiaire. Mauvaise opération pour les Fusées, qui voient les Wolves leur prendre la 3e place de l’Ouest.

👽👽👽





De leur côté, les Spurs (47-17) maintiennent la pression sur le Thunder, qui récupèrera ce soir Ajay Mitchell, en retour de blessure.