Programme NBA : Cavs – Celtics et Lakers – Knicks à heure française !

La NBA a gâté le public européen ce dimanche avec deux très belles affiches de bonne heure. Cavaliers – Celtics lancera le programme dès 18h00 et sera suivi par un choc entre Lakers et Knicks.

Le programme NBA du soir :

18h : Cavaliers – Celtics

20h30 : Lakers – Knicks

23h : Heat – Pistons

23h : Raptors – Mavericks

0h : Pelicans – Wizards

1h : Bucks – Magic

1h : Spurs – Rockets

2h : Blazers – Pacers

2h : Kings – Bulls

3h : Suns – Hornets

L’affiche à ne pas manquer : Cavaliers – Celtics

Le deuxième match de Jayson Tatum est arrivé. Les Celtics se déplacent vers l’une des équipes les plus en forme de la Grande Ligue pour ce qui pourrait être un choc des prochains Playoffs dans la Conférence Est. Des Finales de Conférence en avance ?

SUNDAY’S HUGE 10-GAME SLATE ‼️

🔥 #2 East BOS vs. #4 East CLE

🔥 Brunson and NYK vs. Luka and LAL

🔥 MIA seeks 5th straight W

🔥 ORL seeks 4th straight W

🔥 #3 West HOU vs. #2 West SAS

📺 ABC, NBC, Peacock, and NBA League Pass pic.twitter.com/aePFhn63HV

— NBA (@NBA) March 8, 2026

Dans la foulée il y aura un match entre deux des plus grandes franchises de NBA, les Lakers et les Knicks à 20h30 avant que l’évènement de la nuit n’arrive. Un duel texan entre les Spurs et les Rockets.

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Daddies face aux Lakers.

Bilal Coulibaly et le retour d’Alexandre Sarr face aux Pelicans.

Ousmane Dieng face au Magic.

Noah Penda face aux Bucks.

Victor Wembanyama face aux Rockets.

Sidy Cissoko face aux Pacers.

Maxime Raynaud face aux Bulls.

Guerschon Yabusele face aux Kings.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici