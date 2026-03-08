Le combiné du NBA Sunday : les Knicks et Jrue Holiday pour une cote à 2,24

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 8 mars 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 10 matchs au programme, dont deux sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Cavaliers (1,89) – Celtics (1,96)

20h30 : Lakers (2,20) – Knicks (1,65)

23h : Heat (1,96) – Pistons (1,82)

23h : Raptors (1,23) – Mavericks (4,10)

0h : Pelicans (1,19) – Wizards (4,55)

1h : Bucks (2,30) – Magic (1,59)

1h : Spurs (1,47) – Rockets (2,80)

2h : Blazers (1,24) – Pacers (3,90)

2h : Kings (2,10) – Bulls (1,71)

3h : Suns (2,50) – Hornets (1,52)

Le combiné du NBA Sunday

Les Knicks battent les Lakers (sans prolongation) et Jrue Holiday marque au moins 16 points face aux Pacers (2,24) : avec quatre victoires et quatre défaites sur leurs huit derniers matchs, les Lakers peinent à convaincre tandis que les Knicks (six victoires en huit matchs) montent en puissance. New York semble un cran au-dessus et devrait dominer Los Angeles, qui pourrait être privé de LeBron James. Avec ça, on voit également un Jrue Holiday solide au scoring, lui qui tourne à quasiment 26 points de moyenne sur les quatre derniers matchs. Avec un Deni Avdija incertain et un Shaedon Sharpe toujours out, Holiday pourrait cartonner face aux faibles Pacers.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).