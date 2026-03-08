La nuit des Français en NBA : Ousmane Dieng frôle le triple-double

Le 08 mars 2026 à 07:03 par Hisham Grégoire

Nuit plus calme pout nos Français en NBA. Cinq d’entre eux étaient en tenue, Ousmane Dieng flirte avec un triple-double et Rudy Gobert performe mais les Wolves perdent.

Les résultats de la nuit :

Wolves – Magic : 92-119 (stats)

: 92-119 (stats) Pistons – Nets : 105-107 (stats)

: 105-107 (stats) Hawks – Sixers : 125-116 (stats)

– Sixers : 125-116 (stats) Grizzlies – Clippers : 120-123 (stats)

: 120-123 (stats) Bucks – Jazz : 113-99 (stats)

– Jazz : 113-99 (stats) Thunder – Warriors : 104-97 (stats)

Rudy Gobert

12 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour Gobzilla dans la défaite des Wolves face à Orlando.

Noah Penda

Pas de scoring mais de la présence un peu partout pour Noah : 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 14 minutes.

Nolan Traoré

Petit match pour Nolan Traoré : 2 points, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 15 minutes.

Zaccharie Risacher

Zacch a participé à la victoire de son équipe en sortie de banc : 8 points, 4 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

Ousmane Dieng

Un presque triple-double pour Ousmane Dieng ! Re-positionné au poste 2, il termine à 11 points, 8 rebonds et 9 passes en 32 minutes.

Bucks Ousmane Dieng 11 PTS (4-8 FG, 3-6 3P), 9 AST (career-high), 8 REB, +18 (+/-) vs. Jazz https://t.co/rgdUAhQnKh pic.twitter.com/a9VGQx2vYe

— Role Player Performances (@BenchHighlights) March 8, 2026

