La nuit des Français en NBA : Ousmane Dieng frôle le triple-double
Le 08 mars 2026 à 07:03 par Hisham Grégoire
Nuit plus calme pout nos Français en NBA. Cinq d’entre eux étaient en tenue, Ousmane Dieng flirte avec un triple-double et Rudy Gobert performe mais les Wolves perdent.
Les résultats de la nuit :
- Wolves – Magic : 92-119 (stats)
- Pistons – Nets : 105-107 (stats)
- Hawks – Sixers : 125-116 (stats)
- Grizzlies – Clippers : 120-123 (stats)
- Bucks – Jazz : 113-99 (stats)
- Thunder – Warriors : 104-97 (stats)
Rudy Gobert
12 points, 8 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour Gobzilla dans la défaite des Wolves face à Orlando.
Noah Penda
Pas de scoring mais de la présence un peu partout pour Noah : 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 14 minutes.
Nolan Traoré
Petit match pour Nolan Traoré : 2 points, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 15 minutes.
Zaccharie Risacher
Zacch a participé à la victoire de son équipe en sortie de banc : 8 points, 4 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre en 22 minutes.
Ousmane Dieng
Un presque triple-double pour Ousmane Dieng ! Re-positionné au poste 2, il termine à 11 points, 8 rebonds et 9 passes en 32 minutes.
Bucks Ousmane Dieng 11 PTS (4-8 FG, 3-6 3P), 9 AST (career-high), 8 REB, +18 (+/-) vs. Jazz https://t.co/rgdUAhQnKh pic.twitter.com/a9VGQx2vYe
— Role Player Performances (@BenchHighlights) March 8, 2026
Le programme de ce soir :
- 18h : Cavaliers – Celtics
- 20h30 : Lakers – Knicks (Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet)
- 23h : Heat – Pistons
- 23h : Raptors – Mavericks
- 0h : Pelicans – Wizards (Bilal Coulibaly & Alex Sarr)
- 1h : Bucks (Ousmane Dieng) – Magic (Noah Penda)
- 1h : Spurs (Victor Wembanyama) – Rockets
- 2h : Blazers (Sidy Cissoko) – Pacers
- 2h : Kings (Maxime Raynayd & Killian Hayes) – Bulls (Guerschon Yabusele)
- 3h : Suns – Hornets (Moussa Diabaté)