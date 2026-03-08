Le 08 mars 2026 à 06:42 par Hisham Grégoire

Six matchs en NBA cette nuit et si vous aviez choisi de dormir personne ne vous en voudra. Les Nets se sont offerts des Pistons affaiblis et OKC a validé sa cinquantième victoire de la saison !

Les résultats de la nuit :

Wolves – Magic : 92-119 (stats)

: 92-119 (stats) Pistons – Nets : 105-107 (stats)

: 105-107 (stats) Hawks – Sixers : 125-116 (stats)

– Sixers : 125-116 (stats) Grizzlies – Clippers : 120-123 (stats)

: 120-123 (stats) Bucks – Jazz : 113-99 (stats)

– Jazz : 113-99 (stats) Thunder – Warriors : 104-97 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le Magic a dégommé les Wolves malgré 34 points d’Anthony Edwards. Paolo Banchero termine à 25 points et 15 rebonds.

Les Nets ont non seulement remporté un match de basket, mais en plus en s’offrant la tête du leader de l’Est, les Pistons. Dépourvus de Cade Cunningham et Ausar Thompson, Detroit n’a pas pu répondre face aux 30 points et 13 rebonds de Michael Porter Jr. Brooklyn était mené de 23 points dans le 3e acte avant de grappiller sont retard jusqu’à finalement s’imposer.

35-10-7-2, non ce ne sont pas les chiffres gagnants du loto, mais simplement la nouvelle ligne de stats de Jalen Johnson face aux Sixers. Les Hawks se sont défait des coéquipiers de Tyrese Maxey (31 points, 5 passes).

Les Clippers s’en sortent à Memphis grâce notamment aux 21 points et 6 passes de Darius Garland, aux 28 points et 5 rebonds de Kawhi Leonard ou encore des 21 points et 10 rebonds en sortie de banc de Bennedict Mathurin.

Les Bucks de Giannis Antetokounmpo (27 points, 9 rebonds, 8 passes, 4 interceptions) déroulent à domicile face à Utah. Keyonte George a tenu le tank a merveille (22 points, 4 passes).

50. Non ce n’est pas le prix de l’essence, mais le nombre de victoires du Thunder au 8 mars. Le champion en titre est la première équipe à atteindre les 50 wins cette saison.

Le highlight de la nuit :

WHAT A COMEBACK BY THE NETS!

Trailed by 23 in Q3.

Entered Q4 down 11.

Trailed by 8 with 4:23 remaining.

Took the lead with 1:28 to play.

Never looked back. https://t.co/HyuRKN3Qy2 pic.twitter.com/EmJVX3YBkY

— NBA (@NBA) March 8, 2026

Les classements NBA :

