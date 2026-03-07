Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic (44 points) détruit les Pacers !
Le 07 mars 2026 à 07:28 par Robin Wolff
Sept matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et si le grand événement était le retour de Jayson Tatum, Luka Doncic s’est également particulièrement illustré en plantant 44 points en trois quarts-temps face aux Pacers !
Les résultats de la nuit :
- Celtics – Mavericks : 120-100 (stats)
- Hornets – Heat : 120-128 (stats)
- Rockets – Blazers : 106-99 (stats)
- Suns – Pelicans : 118-116 (stats)
- Nuggets – Knicks : 103-142 (stats)
- Spurs – Clippers : 116-112 (stats)
- Lakers – Pacers : 128-117 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Retour brillant de Jayson Tatum après 10 mois sans jouer. L’ailier des Celtics a compilé 15 points, 12 rebonds et 7 passes décisives dans un TD Garden ému. Il a contribué à la belle victoire des siens face aux Mavericks.
- Match serré de bout en bout, mais le Heat a brisé la série de victoires des Hornets grâce à 35 points, 9 rebonds et 9 passes décisives de Tyler Herro.
- Les Blazers menaient encore après trois quarts-temps face aux Rockets, mais Houston a resserré la vis. 28 points pour Alperen Sengun et 24 pour Amen Thompson.
- Les Suns se sont faits peur en fin de match, mais s’imposent finalement grâce aux 32 points de Devin Booker et aux 25 de Jalen Green.
- Jamal Murray s’est blessé et les Nuggets ne s’en sont pas relevés. Ils ont été distancés, du fait notamment d’un OG Anunoby intenable (34 points, 7 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions en 32 minutes). Pacôme Dadiet a réalisé son career-high dans le money-time avec 11 points.
- Les Clippers menaient de 25 points face aux Spurs. Mais poussés par un public exceptionnel, Julian Champagnie, Carter Bryant et surtout Victor Wembanyama ont renversé la vapeur.
- Luka Doncic n’a joué que trois quarts-temps face aux Indiana Pacers… le temps de mettre 44 points !
Le highlight de la nuit :
Les deux premiers paniers de Jayson Tatum de retour de blessure.
Le putback dunk…
Le gros 3-points dans la foulée.
L’ambiance du TD Garden
Tout est PARFAIT ! 🥹 pic.twitter.com/adTYPQcVW3
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2026
Le programme de ce soir :
- 21h : Wolves – Magic
- 0h : Pistons – Nets
- 0h : Hawks – Sixers
- 2h : Grizzlies – Clippers
- 2h : Bucks – Jazz
- 2h30 : Thunder – Warriors