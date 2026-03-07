Résumé NBA de la nuit : Luka Doncic (44 points) détruit les Pacers !

Le 07 mars 2026 à 07:28 par Robin Wolff

Sept matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et si le grand événement était le retour de Jayson Tatum, Luka Doncic s’est également particulièrement illustré en plantant 44 points en trois quarts-temps face aux Pacers !

Les résultats de la nuit :

Celtics – Mavericks : 120-100 (stats)

– Mavericks : 120-100 (stats) Hornets – Heat : 120-128 (stats)

: 120-128 (stats) Rockets – Blazers : 106-99 (stats)

– Blazers : 106-99 (stats) Suns – Pelicans : 118-116 (stats)

– Pelicans : 118-116 (stats) Nuggets – Knicks : 103-142 (stats)

: 103-142 (stats) Spurs – Clippers : 116-112 (stats)

– Clippers : 116-112 (stats) Lakers – Pacers : 128-117 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Les deux premiers paniers de Jayson Tatum de retour de blessure.

Le putback dunk…

Le gros 3-points dans la foulée.

L’ambiance du TD Garden

Tout est PARFAIT ! 🥹 pic.twitter.com/adTYPQcVW3

