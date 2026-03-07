La nuit des Français en NBA : Pacôme Dadiet bat son career-high !

Six Français ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Et si, comme à son habitude, Victor Wembanyama a brillé, il y a eu une belle performance, plus rare jusqu’ici, de Pacôme Dadiet avec les New York Knicks.

Les résultats de la nuit :

Celtics – Mavericks : 120-100 (stats)

– Mavericks : 120-100 (stats) Hornets – Heat : 120-128 (stats)

: 120-128 (stats) Rockets – Blazers : 106-99 (stats)

– Blazers : 106-99 (stats) Suns – Pelicans : 118-116 (stats)

– Pelicans : 118-116 (stats) Nuggets – Knicks : 103-142 (stats)

: 103-142 (stats) Spurs – Clippers : 116-112 (stats)

– Clippers : 116-112 (stats) Lakers – Pacers : 128-117 (stats)

Moussa Diabaté

Difficile de faire une ligne statistique qui colle plus avec l’identité du pivot des Charlotte Hornets. Malgré la défaite face au Miami Heat, Moussa Diabaté a pesé à sa manière avec 6 points, 14 rebonds, 2 contres et 1 passe décisive à 3/6 au tir.

Sidy Cissoko

Depuis la signature de son contrat garanti, le couteau-suisse des Blazers a du mal à se montrer sous son meilleur jour. 1 rebond, 1 interception et 2 tirs manqués (dont un de loin) en 12 minutes sur les parquets face aux Rockets.

Mohamed Diawara

Pour une fois, il n’a pas été le meilleur joueur français des New York Knicks. En 13 minutes sur le terrain face aux Nuggets, il a compilé 4 points, 2 passes décisives et 1 rebond à 2/4 au tir et 0/1 de loin.

Pacôme Dadiet

L’arrière tricolore a profité du gros blowout face aux Nuggets pour briller dans le garbage time. En seulement neuf minutes, il a réalisé son career-high au scoring avec 11 points à 4/5 au tir et 3/3 de loin. Il a également capté 2 rebonds.

Victor Wembanyama

Le pivot des Spurs a décrit cette rencontre face aux Clippers comme la plus difficile physiquement de sa vie. En back-to-back, il n’a joué que 21 minutes et a pourtant été grandiose, notamment sur la fin de match avec deux tirs et un rebond décisifs. 27 points, 10 rebonds, 4 contres, 1 passes décisive et 1 interception à 11/21 au tir, 4/9 de loin et 1/2 aux lancers.

VICTOR WEMBANYAMA CLUTCHISSIME EN CONTRE-ATTAQUE !

Nicolas Batum

Une perte de balle bête en fin de match est venue ternir une performance très propre avant ça. 6 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 2/3 aux tirs à 3-points.

