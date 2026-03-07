Les Los Angeles Clippers menaient de 25 points dans le troisième quart-temps avant de voir les San Antonio Spurs revenir dans une ambiance de folie. Victor Wembanyama a réussi un money-time exceptionnel pour assurer la victoire des siens.

Pendant deux quarts-temps et demi, les Los Angeles Clippers semblaient parti pour profiter de San Antonio Spurs fatigués. Les Texans jouaient le deuxième match d’un back-to-back éreintant après la victoire d’hier face aux Detroit Pistons et Victor Wembanyama, notamment, voyait son temps de jeu être régulé par son coach.

Kawhi Leonard et Brook Lopez étaient en feu et ont donné jusqu’à 25 points d’avance aux leurs. Mais l’AT&T Center n’avait pas dit son dernier mot. Le public de San Antonio a donné de la voie pour encourager une remontée initiée par Julian Champagnie.

L’arrière des Spurs a trouvé de l’adresse dans le troisième quart-temps pour redonner de l’espoir à son équipe. Ensuite, c’est Carter Bryant qui a, grâce à son intensité défensive, permis aux locaux de recoller.

Mais en fin de match, c’est le patron, déjà très en forme lors de ses courts passages sur le parquet qui a fait la différence. Victor Wembanyama a rentré un énorme tir à 3-points pour redonner l’avance aux Spurs à une minute de la fin. De nouveaux menés, les Texans s’en sont remis à une contre-attaque de l’Alien avant que ce dernier ne capte un rebond offensif décisif encore un petit peu plus tard.

Wemby n’a joué « que » 21 minutes face aux Clippers. En conférence de presse, il a déclaré : « J’ai cru que j’allais m’évanouir dans le premier quart tellement j’étais fatigué. C’était peut-être le match le plus difficile de ma vie. » Pourtant, sa ligne statistique est exceptionnelle : 27 points, 10 rebonds, 4 contres, 1 passe décisive et 1 interception à 11/21 au tir, 4/9 de loin et 1/2 aux lancers.

Cette saison, San Antonio trouve toujours un moyen de gagner !