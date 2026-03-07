Highlights : Jayson Tatum en action… 10 mois plus tard

Le 07 mars 2026 à 04:33 par Robin Wolff

Jayson Tatum était de retour cette nuit après sa terrible rupture du tendon d’Achille. Il a réalisé une superbe performance face aux Dallas Mavericks avec 15 points, 12 rebonds et 7 passes décisives.

Qu’est-ce que Jayson Tatum manquait au basket-ball. Dès son retour, l’ailier des Boston Celtics a offert au TD Garden ce qu’il sait faire de mieux entre put-backs, side-steps et petites douceurs à mi-distance. On vous laisse apprécier le spectacle.

TOUS LES HIGHLIGHTS DU RETOUR DE JAYSON TATUM FACE AUX MAVERICKS ! 🎥🔥pic.twitter.com/l4ynw4pCsW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2026