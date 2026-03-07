Jayson Tatum brille pour son retour : 15 points, 12 rebonds et 7 passes décisives

Le moment de grande émotion est arrivé ! Jayson Tatum a fait vibrer le TD Garden en revenant à la compétition après 10 mois d’absence suite à sa rupture du tendon d’Achille. Avec 15 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et la victoire face aux Dallas Mavericks (120-100), l’ailier a parfaitement réussi son retour.

Lors de l’échauffement de Jayson Tatum, une heure avant le match, le TD Garden était déjà debout. Alors au moment de son introduction dans le 5 majeur et de sa posture, face au public, en se tenant le maillot pour mettre en avant le mot « Celtics », le bruit dans les travées est difficilement descriptible.

The wait is over 😤

Watch @jaytatum0 in his return to the floor LIVE on ESPN! pic.twitter.com/u7cs6xnjq6

— NBA (@NBA) March 7, 2026

En ce vendredi 6 avril 2026, l’ailier de Boston a le feu vert. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Alors même lorsqu’il rate ses six premiers shoots avec un air-ball et un dunk ouvert manqué, il est applaudi et ce sont ses 5 passes décisives rapides qui sont mises en avant.

Mais en toute fin de second quart-temps tout bascule. Jayson Tatum inscrit ses premiers points, grâce à un put-back, avant de réussir un side-step à 3-points dans la foulée. L’euphorie gagne le bâtiment, la machine est lancée.

Les deux premiers paniers de Jayson Tatum de retour de blessure.

Le putback dunk…

Le gros 3-points dans la foulée.

L’ambiance du TD Garden

Tout est PARFAIT ! 🥹 pic.twitter.com/adTYPQcVW3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2026

Au retour des vestiaires, il prend même le match en main avec des séquences offensives variées entre drives, mi-distances et 3-points. L’écart se creuse pour Boston, la forme de JT impressionne.

C’est qu’il est en train de devenir vraiment chaud 😭😭❤️pic.twitter.com/yLn6E12xQH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2026

Au-delà du scoring, l’ailier capte des rebonds aériens, bouge les jambes en défense et organise intelligemment le jeu. Surtout, lors de ses 27 minutes sur le parquet, il ne montre pas le moindre signe d’alerte physique ou de grande fatigue.

Jayson Tatum a terminé sa rencontre avec 15 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception à 6/16 au tir et 3/8 de loin. Les fans des Celtics peuvent sourire et n’ont sans doute qu’une hâte… en voir plus.

La standing ovation pour Jayson Tatum à sa sortie du parquet.

Soirée magique de A à Z ! ☘️ pic.twitter.com/gn544DaE1F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 7, 2026

Le meilleur résumé de cette soirée, c’est sans doute lui qui l’a donné, en une phrase lors de son interview d’après-match : « C’était tout ce dont j’aurais pu rêver. »