Sept matchs sont au programme de cette nuit en NBA. Le match que tout le monde attend n’est pas forcément à grand enjeu mais promet de belles images : Celtics – Mavericks ! Le retour de Jayson Tatum, à la maison, c’est – normalement – pour ce soir. Et en antenne nationale en plus !

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Heat

1h : Celtics – Mavericks

2h : Rockets – Blazers

3h : Nuggets – Knicks

3h : Suns – Pelicans

3h30 : Spurs – Clippers

4h30 : Lakers – Pacers

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Mavericks

Il est vrai que ce n’est pas forcément l’affiche que l’on aurait choisie dans un contexte normal. Mais la situation n’a rien de banale, au contraire. Cette affiche devrait marquer le grand retour de Jayson Tatum sur les parquets de NBA, dix mois après sa rupture du tendon d’Achille. C’est Shams Charania qui nous l’a annoncé hier soir. La soirée s’annonce d’être très belle, surtout quand le prince de Boston fera son entrée sur les planches de SA salle, le TD Garden.

Selon @ShamsCharania, les débuts de Tatum sont même « attendus » ce vendredi. Fans de Dallas, préparez-vous. https://t.co/XV76dlm48U

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

Ce retour suscite beaucoup d’attentes et de questions. Et un nom qu’on commence à connaître en NBA s’est aussi montré très excité à l’idée de jouer contre JT : Cooper Flagg. Le nouveau joueur star des Mavs, également passé par Duke comme Tatum, a confié à l’insider Christian Clark qu’il avait hâte de jouer, pour la première fois, face à l’un de ses modèles :

« C’est l’un des joueurs que je regardais quand j’étais plus jeune. J’ai un peu modelé mon jeu sur le sien. Je le regardais à Duke. C’est spécial. Toute sa rééducation a été incroyable, et le travail qu’il a fourni aussi. Il faut vraiment lui donner énormément de crédit pour sa détermination et son éthique de travail. Revenir aussi vite, c’est impressionnant […] C’est une super opportunité. Je pense que ça va être un match vraiment fun. C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré, et j’ai hâte de l’affronter et de me mesurer à lui. »

Un petit mot également sur les deux rencontres de haut niveau de cette nuit : Spurs – Clippers et Nuggets – Knicks ! Victor Wembanyama and co sont en deuxième soir de back-to-back, donc on se méfie toujours. Mais face à un Kawhi Leonard en feu, si tout le monde est là, aucune raison d’être déçus… au contraire.

De l’autre côté, le duel Est – Ouest entre Knicks et Nuggets a tout d’un gros match. Les Nuggets aussi sont en deuxième soirée de back-to-back mais vu la production de la paire Jokic – Murray en ce moment, mieux vaut s’échauffer côté new-yorkais. Jalen Brunson aura, lui, sûrement envie de se rassurer après son match moyen lors de la défaite face à OKC mercredi. La petite surprise du chef ? Le match de ce soir pourrait rimer avec le retour d’Aaron Gordon. Toujours en « game-time decision », le facteur X des Nuggets est annoncé sur le retour ce soir.

Aaron Gordon bientôt de retour, une superbe nouvelle pour les Nuggets !

👉 https://t.co/2ssrd0b0GR •

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 5, 2026

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet avec les Knicks.

Sidy Cissoko (Blazers) affrontera les Rockets.

Moussa Diabaté prêt à continuer la belle série avec les Hornets.

Nicolas Batum et Victor Wembanyama s’affronteront à San Antonio.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici