Les Kings sont en train de toucher le fond bien comme il faut… et la conférence de presse de Russell Westbrook après leur 50e défaite de la saison, face aux Pelicans hier, en est le symbole parfait. Retour sur une séquence WTF, comme la saison de Sacramento.

Sur le parquet, la soirée avait déjà été compliquée : défaite 133-123 et un bilan qui tombe à 14-50… si, si, 50 défaites, déjà ! Même les Nets n’ont pas encore réussi cet exploit. Russell Westbrook, lui, avait pourtant fait sa ligne de stats avec 19 points et 10 passes. Mais c’est devant les micros que le sang lui est monté au cerveau.

Interrogé sur ce que les Kings pouvaient encore accomplir sur les 19 matchs qui leur restent, le vétéran de 37 ans a rapidement monté le ton, particulièrement envers Matt George de Sactown Sports 1140. : « Vous avez beaucoup d’opinions sur ce qu’on fait. Vous êtes à l’entraînement ? Dans nos séances vidéo ? Dans le bâtiment ? Non je ne crois pas. » a-t-il demandé, l’accusant de parler sans contexte ni info certifiée.

Westbrook l’a enchaîné, lui et tous ceux présents en conférence de presse : « Non tu ne me connais pas, tu ne sais rien de moi. Quelqu’un d’autre ? ». Le principal intéressé s’est empressé de réagir sur ce moment dans son podcast (il perd pas le Nord !).

My thoughts and response to the comments Sacramento Kings star Russell Westbrook directed at me and other members of the Sacramento media tonight:

🖥️https://t.co/csJGrcXaJd pic.twitter.com/R2hp15z8WG

— Matt George (@MattGeorgeSAC) March 6, 2026

Bref, Russ West en a placé une à tout le monde avant de balancer son problème avec les médias :

« Votre travail est de parler du match, de ce qui se passe sur le terrain. Pas de monter tout un tas de — je ne veux pas jurer parce que je ne veux pas prendre une amende — mais de monter tout un tas de choses qui ne sont pas exactes. Et c’est ça, mon problème. »

Un bon gros ras-le-bol ?

Selon lui, ces commentaires peuvent créer des distractions inutiles pour un groupe déjà fragile, notamment pour les nombreux jeunes joueurs du vestiaire. Au fond, cette scène raconte surtout l’état actuel des Kings : une équipe dernière de la Ligue, une saison qui déraille complet et une frustration incontrôlée devant les caméras. Quand on en est à régler ses comptes avec la presse après une 50e défaite, c’est rarement bon signe pour la suite.

On est quand même allés fouiller un peu – notamment dans les articles récemment écrits par les journalistes de Sacramento – pour tenter de comprendre le coup de sang de Russ, mais on n’a rien trouvé d’alarmant. Après, le Matt George en question pond deux heures de podcast par jour, du lundi au vendredi, donc il y a moyen qu’il ait pu dire une petite dinguerie qui nous a échappé.

Vous voulez notre avis ? Westbrook en a surtout ras-le-bol (pour être poli) d’être à Sacramento et de perdre tous les soirs. Le gars est à cran, on le comprend, mais faudrait « chill » un peu Russ.

Russell Westbrook WENT AT the media tonight 👀 pic.twitter.com/6KmHdf1HKD

— BrickCenter (@BrickCenter_) March 6, 2026

Le meneur vétéran ne sera probablement plus aux Kings la saison prochaine, mais devrait bien être présent au prochain match. À voir s’il a dormi entre-temps et s’il continue sur sa lancée à la prochaine conf’ de presse.

Source texte : Stephen Douglas et Will Simonds