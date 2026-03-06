La saison NBA s’apprête à prendre un tournant. Alors qu’il ne reste qu’une vingtaine de matchs par franchise, l’une d’entre elles semble sur le point de changer de statut : les Celtics. Boston va enregistrer le retour de son franchise player Jayson Tatum, et avec cette info une nouvelle question s’impose : les C’s sont-ils désormais favoris à l’Est ?

C’est une question à laquelle personne n’aurait imaginé penser devoir répondre en début de saison.

Alors que la majorité s’accordait pour dire que les Celtics allaient faire une année de transition et repartir de plus belle à la rentrée 2026 avec un Jayson Tatum tout frais, tout neuf, voilà que la news vient de tomber. Jayson Tatum est bel et bien de retour. Et peut-être même dès ce soir face aux Mavs.

Ce retour pose de nombreuses questions mais la principale à nos yeux, c’est celle sur la hiérarchie au sein de la Conférence Est. Focus sur les forces en présence, et la place des Celtics avec Jayson Tatum.

Les Pistons

Les Pistons étaient, jusqu’à maintenant, la réponse la plus fréquente lorsqu’un favori devait être cité à l’Est. Pas favori indiscutable certes, eux qui reviennent de loin et qui font partie des surprises de la saison, mais un bilan qui parle en leur faveur (45 victoires – 16 défaites). Detroit a prouvé sa solidité collective et cela même dans les gros matchs. Malgré leurs récentes défaites face aux Spurs, les coéquipiers de Cade Cunningham restent premiers de la conférence, et bataillent même avec le Thunder et San Antonio pour le meilleur bilan de toute la NBA.

Mais un problème majeur risque de vite poser ses valises à Detroit : l’inexpérience en Playoffs. Subitement passée du statut de pire équipe de NBA à qualifiée en Playoffs directement la saison d’après, cette équipe s’est battue mais s’est arrêtée après un petit tour la saison dernière. Cade Cunningham et sa team étaient allés jusqu’en six matchs face aux Knicks.

Bien sûr, cette année, les mecs ont progressé, et leur bilan aussi. Mais les problèmes de spacing ou le manque de soutien offensif derrière Cade pourraient bien leur coûter un billet pour le rêve ultime. En effet, les Spurs ont notamment démontré que lorsque que Cunningham est harcelé défensivement, coupé du ballon ou privé d’espace, le scoring devient tout de suite limité.

Les Pistons joueront avec les tout meilleurs, c’est sûr. Mais sont-ils vraiment favoris ? Pas sûr.

« Ça va être difficile pour Cade Cunningham de se créer de l’espace sur le terrain. À part Duncan Robinson, il n’y a personne dans cette équipe qui fait vraiment peur (à 3-points, ndlr.). Et je pense qu’ils vont galérer en Playoffs. » – Stan Van Gundy (ancien coach de Detroit)

Les Knicks

Les hommes en orange et bleu sont, évidemment, dans la discussion. Le talent pur de cette équipe suffit à les placer très haut dans les débats. Mais le talent ne fait pas tout. Même si Jalen Brunson est toujours aussi impressionnant et que sur certains matchs, ils paraissent injouables (coucou les Spurs), ce n’est – malheureusement pour eux – pas le cas tout le temps. Le vent tourne souvent à New York et il y a des soirs où il souffle bien fort.

On ne sait jamais bien à quoi s’attendre avec ces Knicks version Mike Brown. Candidat au titre un soir, décevant le suivant, New York a du mal à convaincre sur la durée. Et donc, même s’ils seront redoutés et durs à jouer, les vraies réponses risquent de n’arriver qu’au mois d’avril ou mai. Compliqué en partant de ce principe de les placer favoris à l’Est aujourd’hui. La pression, en revanche, c’est sûr… ils l’auront. Parce qu’avec un résultat en dessous d’une qualification en Finales NBA, c’est un tout droit vers un été galère et une grande déception assurée.

Les Cavaliers

Les Cavs sont, peut-être à la surprise générale, l’équipe qui a encore le plus de marge de progression dans cette course. Avec l’arrivée de James Harden à la trade deadline, la franchise de l’Ohio a enregistré une arrivée de poids (aucun mauvais jeu de mots) et a surtout retrouvé de la confiance. Une différence et une expérience qui pourraient compter en Playoffs.

Actuellement quatrièmes à l’Est à un petit match de New York, Cleveland peut y croire au vu des premiers signaux très positifs envoyés par l’équipe depuis la trade deadline. Un retour de Donovan Mitchell sera, en revanche, indispensable. L’arrière star des Cavs – touché à l’aine depuis fin février – devra retrouver son niveau de jeu exceptionnel si Cleveland veut enfin exploser son plafond en Playoffs. Attention donc aux petites blessures (Jarrett Allen, excellent depuis l’arrivée d’Harden, est aussi blessé).

Si tout le monde quitte l’infirmerie et que les Cavs confirment leur belle dynamique actuelle, ils pourraient devenir les vrais favoris à l’Est.

Les Celtics

Terminons par les principaux intéressés du jour. Rien que sur la saison régulière, Boston a impressionné. En l’absence de Jayson Tatum, d’autres ont step-up et ont pris le relais. En premier lieu : Jaylen Brown, MVP des Finales 2024 et candidat MVP cette saison.

Mais bizarrement, en début de saison, même avec un tel joueur dans l’effectif, Boston était loin d’être jugé à sa juste valeur. La faute sûrement aux nombreux départs (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Kornet, Al Horford) qui ont enlevé beaucoup de certitudes aux pensionnaires du TD Garden. Mais les mecs y ont cru, n’ont jamais baissé les bras, et emmenés par un Joe Mazzulla étincelant de classe et de finesse tactique, n’ont fait que monter en puissance. Avec un collectif bien en place, la belle progression de plusieurs joueurs qu’on n’attendait pas forcément (Neemias Queta, c’est de toi qu’on parle), sans oublier l’arrivée de Nikola Vucevic à la deadline, Boston peut nourrir de vraies ambitions.

Le retour de Jayson Tatum est logiquement « censé » leur faire franchir un nouveau cap dans cette saison. Et quelle est la marche d’au-dessus quand on est déjà deuxièmes de sa conférence ? La première place. Spot que les Celtics n’iront peut-être pas chercher en régulière (quoique) mais qu’ils pourraient bien aller chercher en Playoffs. Et premiers de l’Est en Playoffs = champions de conférence.

Alors, Boston nouveau favori à l’Est ?

Cela dépendra en grande partie du retour de Jayson Tatum et ce qu’il peut proposer lors des jours et semaines à venir. Mais une chose est sûre : dans une conférence très ouverte, il faudra plus que jamais compter sur les Verts.

