Stephon Castle ou le cauchemar de Cade Cunningham

La défense des San Antonio Spurs représente un vrai casse-tête. On le savait déjà, Victor Wembanyama y est pour beaucoup. Mais après la victoire des Spurs face aux Pistons cette nuit, une bonne partie du problème pour Detroit s’appelait Stephon Castle.

Le Rookie de l’Année 2025, Stephon Castle, s’est payé un joli client ces derniers jours : Cade Cunningham. Sur deux matchs face aux Detroit Pistons, Castle lui a collé aux basques du début à la fin. Un harcèlement constant qui a privé Cade de tout plaisir en attaque. Quand un jeune joueur comme Castle arrive à freiner un créateur de ce calibre sur plusieurs matchs, ça commence à dire quelque chose.

Lors de leur premier affrontement il y a dix jours, la star des Pistons avait fini le match à 5 sur 26 au shoot. Hier ? Un bon vieux 10 sur 26 bien sale, malgré la ligne de stat (26 points, 4 rebonds, 8 passes). Pour la faire courte, si vous êtes Cade Cunningham et que vous êtes défendu par Stephon Castle, vous n’avez que 27% de chances de scorer. Tout simplement monstrueux.

Et pour illustrer le traitement de faveur réservé à Cade Cunningham, il a représenté 75% des matchups défensives de l’arrière des Spurs.

Stephon Castle's LOCKDOWN DEFENSE on Cade Cunningham.

Le pire dans l’histoire ? Si tu arrives enfin à passer Castle, tu te retrouves face à Victor Wembanyama dans la raquette. Autant dire que la deuxième étape est tout aussi terrifiante. Le combo est assez simple : Castle te pourrit la vie devant, Wemby t’attend derrière. Sympa, non ?

Même Udonis Haslem (l’ancien pivot du Heat) l’a souligné en après-match :

« Je dois simplement donner du crédit à Stephon Castle pour la défense qu’il a jouée sur Cade Cunningham. Ça fait deux matchs où il a réussi à le contenir… »

Asked about Wemby, Haslem pivots to Stephon Castle's elite defensive performance on Cade

Les Spurs en terre promise ?

Entre la blessure d’Amen Thompson et le « shutdown » défensif effectué par les Spurs sur Cade Cunningham, les Pistons n’ont jamais vraiment eu les armes pour rivaliser avec cette équipe de San Antonio. Et un constat frappe à ce niveau de la saison : les Spurs sont capables de battre n’importe qui. D’ailleurs, ils ont déjà battu les meilleurs, plusieurs fois même.

Seront-ils capables de le faire sur des séries en 7 matchs ? Réponse en avril !