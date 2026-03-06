Est-il encore rationnel d’essayer d’expliquer les performances de LeBron James ? À 41 ans, le King vient de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour devenir le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de paniers dans l’histoire de la NBA (15 842).

Un record de 15 837 paniers marqués qui datait de la saison 1988-89… Et, encore une fois, on n’est pas près de le voir tomber celui-là.

LeBron James vient donc de rentrer encore un peu plus dans la légende (comme si c’était encore possible d’en rajouter une couche). Le natif d’Akron n’avait que quatre ans et des poussières quand le record qu’il vient de battre a été établi. Et 37 ans plus tard, il déloge – une nouvelle fois – Kareem Abdul-Jabbar de la première place d’un classement.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA’s all-time leader in field goals made! pic.twitter.com/ar6n2f0nG1

— NBA (@NBA) March 6, 2026

Ce record du plus grand nombre de paniers inscrits en NBA, on le pensait aussi intouchable. Mais visiblement, quand on s’appelle LeBron James, les records servent surtout… à être dépassés.

Le quadruple champion NBA ajoute donc une nouvelle ligne à sa collection déjà bien chargée, avec 15 842 paniers inscrits… pour l’instant. Parce que oui, on parle de LeBron : le compteur tourne encore. Le dernier record mythique que le King avait subtilisé à Kareem, tout le monde s’en souvient, c’était celui du meilleur marqueur en carrière, dépassé face au Thunder en 2023.

🚨 LeBron vient de dépasser Kareem Abdul-Jabbar, avec 15 838 paniers inscrits en NBA.

Toujours plus seul au monde…

pic.twitter.com/zuLqNaA5JW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026

Seul au monde

Bref, LeBron James est encore un peu plus seul au monde. Et face à ça, il ne reste souvent qu’une chose à faire : s’incliner. Même Magic Johnson s’y est collé, en félicitant la superstar des Los Angeles Lakers sur X :

« Je veux féliciter la légende des Lakers et superstar LeBron James pour être devenu le meilleur de toute l’histoire de la NBA en tirs réussis (field goals), dépassant mon coéquipier des Showtime Lakers, Kareem Abdul-Jabbar ! »

LBJ, lui, a réagi tranquillement, presque comme s’il venait de battre un petit record du quartier. Pas de grande explosion de joie, le mec a l’habitude maintenant.

« Au final, le simple fait d’être associé et que mon nom soit mentionné aux côtés de certains des plus grands joueurs ayant pratiqué ce sport a toujours été très humblement apprécié et vraiment cool. C’est quelque chose d’assez incroyable. J’ai grandi en regardant, en lisant et en analysant beaucoup de ces grands joueurs. »

