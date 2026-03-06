Dans la nouvelle victoire des Spurs face aux Pistons cette nuit, Victor Wembanyama et De’Aaron Fox ont peut-être joué leur meilleur match ensemble depuis l’arrivée du Renard en cours de saison dernière.

38 points, 16 rebonds, 3 passes et 5 contres pour Wemby. 29 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions pour Fox.

Les stats parlent d’elles-mêmes, mais les mots de Victor après le match sont peut-être encore plus parlants. En conférence de presse, Wembanyama a rendu hommage à son meneur avant de souligner l’efficacité de leur jeu à deux.

« On a tous vu qu’il a donné le ton offensivement, tôt dans le match. Et il a réalisé quelques stops importants vers la fin aussi. C’était du De’Aaron Fox » a déclaré Wemby. « Notre entente est tellement bonne. Il essaye de m’impliquer, j’essaye de faire pareil mais si je dois le faire encore plus. Il est vraiment incroyable pour lancer une équipe, il peut vraiment punir l’adversaire, il lui suffit d’un peu d’espace et de momentum, sur demi-terrain ou tout terrain peu importe, il ira au panier pour finir en lay-up, ou faire sauter 2-3 gars. »

Comme mentionné par l’insider des Spurs Josh Paredes, jamais Victor et Fox n’avaient scoré autant dans un match ensemble (67 points). Ils ont véritablement porté les Spurs au scoring, tout particulièrement en début de match et en première mi-temps, pour mettre San Antonio sur les bons rails (71-55 à la pause).

Au sein d’une attaque où le scoring est habituellement plus réparti, Wemby et le Renard ont rappelé – face à l’une des trois meilleures défenses NBA – qu’ils pouvaient prendre feu à tout moment et surtout ensemble. Tout ça sans sortir de l’excellent collectif texan, mais plutôt en mettant leurs énormes qualités individuelles au service de ce dernier (14 assists sur leurs 24 paniers en cumulé).

On souhaite bon courage à la concurrence.

Pistons : 41

De’Aaron Fox et Victor Wembanyama : 39

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026