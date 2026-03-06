Nouveau coéquipier d’Anthony Edwards à Minnesota, Ayo Dosunmu était aux premières loges pour apprécier le gros poster d’Ant-Man sur R.J. Barrett cette nuit. Et des souvenirs sont immédiatement remontés à la surface…

ANTHONY EDWARDS DAMN 💥💥💥💥

pic.twitter.com/BN5plnwexw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026

Quand Ayo Dosunmu a vu Anthony Edwards écraser Barrett des deux mains, il a tout de suite pensé à un homme :

« Oh mon Dieu, mec, quand je l’ai vu, ça s’est passé tellement vite, tu sais, je viens de Chicago, alors ça m’a rappelé Derrick Rose… J’ai vu des dunks incroyables, mais je dirais que celui-là était probablement le plus violent. »

Enfant de Chicago, Ayo avait 11 ans quand Derrick Rose est devenu le plus jeune MVP de la NBA en 2011. Monstre athlétique, surtout avant sa grosse blessure au genou en 2012, D-Rose a fait de nombreuses victimes en postérisant ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin vers le cercle. De quoi marquer l’esprit du jeune Dosunmu.

Quinze ans plus tard, et après avoir porté le maillot des Bulls, Ayo Dosunmu évolue désormais avec un autre monstre athlétique en Anthony Edwards. Comme Derrick en son temps, Ant-Man est capable de dunker sur tout ce qui bouge. Et quelque chose nous dit que R.J. Barrett ne sera pas sa dernière victime…