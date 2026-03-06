Neuf matchs en NBA hier soir et il y avait à boire et à manger pour tout le monde. Les Spurs et les Pistons se sont livrés un nouveau gros duel, les Warriors et les Rockets ont dû aller jusqu’en prolongations pour se départager et Traer Young a même rejoué au basket ! On vous résume tout.

Les résultats de la nuit :

Magic – Mavericks : 115-114 (stats)

– Mavericks : 115-114 (stats) Wizards – Jazz : 112-122 (stats)

: 112-122 (stats) Heat – Nets : 126-110 (stats)

– Nets : 126-110 (stats) Warriors – Rockets : 115-113 (a.p.) (stats)

– Rockets : 115-113 (a.p.) (stats) Wolves – Raptors : 115-107 (stats)

– Raptors : 115-107 (stats) Spurs – Pistons : 121-106 (stats)

– Pistons : 121-106 (stats) Suns – Bulls : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Nuggets – Lakers : 120-113 (stats)

– Lakers : 120-113 (stats) Kings – Pelicans : 123-133 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Cooper Flagg était de retour sur les parquets cette nuit mais cela n’aura pas suffit pour permettre aux Mavericks de s’imposer. Paolo Banchero (16 points, 12 rebonds, 6 passes et 2 interceptions), Jalen Suggs (17 points, 7 passes) et Tristan Da Silva (19 points) ont mené le Magic à la victoire.

Trae Young a fait ses débuts avec les Wizards ! Mais ce fut insuffisant face à Ace Bailey (32 points), Kyle Filipowski (20 points, 14 rebonds) et Isaiah Collier (27 points et 11 passes).

Le Heat s’est défait sans trop de soucis des Nets, avec notamment six joueurs à plus de dix unités au scoring. En face, Michael Porter Jr. termine à 27 points, 13 rebonds.

Les Warriors s’impose à Houston en prolongations. Brandin Podziemski termine à 26 points et 9 rebonds, De’Anthony Melton 23 points et 6 rebonds. En face, Red Sheppard plante 30 points et 6 passes en sortie de banc, Kevin Durant ajoute 23 points, 6 rebonds et 4 interceptions. Amen Thompson a également réalisé une belle sortie avec 18 points, 10 rebonds, 5 passes et 4 interceptions.

Les Wolves l’emportent face aux Raptors grâce notamment à un gros 3e quart-temps (35-22). Anthony Edwards pose 22 points, Julius Randle finit à 17 points et 8 rebonds.

Les Spurs ont de nouveau battu les Pistons dans une rencontre ou Victor Wembnayama a imposé sa loi et n’a laissé aucune chance aux joueurs de Motor City.

Dans une fin de match serrée, les Bulls sont se sont imposés face aux Suns. Collin Sexton termine à 30 points et 5 passes, en face Devin Booker plante 27 points et 6 rebonds, mais ça ne suffira pas pour Phoenix.

Les Nuggets ont mené, les Lakers sont revenus… mais n’ont jamais su prendre les commandes. Le duo Nikola Jokic (28 points, 12 rebonds, 13 passes) – Jamal Murray (28 points, 7 passes).

Les Pelicans remportent le merdico face aux Kings. Zion Williamson plante 23 points, 9 rebonds et 5 passes. En face Precious Achiuwa termine à 29 points, 12 rebonds et 5 passes.



Le highlight de la nuit

ANTHONY EDWARDS DAMN 💥💥💥💥

pic.twitter.com/BN5plnwexw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026

