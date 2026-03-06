Longtemps repoussé par les pépins physiques, le premier match de Trae Young avec Washington a enfin eu lieu cette nuit. Seulement 19 minutes au compteur, une défaite 122-112 contre Utah, mais déjà quelques flashs très nets de ce que le meneur peut apporter à une attaque des Wizards… souvent en panne d’organisation.

Il aura fallu attendre presque deux mois après son arrivée, mais cette fois c’est bon : Trae Young a enfin porté le maillot des Wizards en match officiel. Le résultat collectif n’a pas suivi mais les débuts du meneur valaient quand même le coup d’œil.

Alors on ne parle pas d’un énorme carton statistique. Washington a limité son nouveau meneur à 19 minutes, et Young termine avec 12 points à 4/9 au tir, 1/5 de loin, 6 passes, 2 rebonds, 2 interceptions et 3 ballons perdus. Un premier match modeste à première vue, cependant dès sa première sortie, il a donné à cette équipe une structure offensive qu’elle a rarement eue cette saison.

En moins de vingt minutes, Trae Young a distribué 6 caviars, soit davantage que n’importe quel autre titulaire de Washington sur ce match. On a vu les limites physiques logiques d’un joueur qui n’avait encore disputé aucun match avec les Wizards depuis le transfert conclu le 8 janvier avec Atlanta, mais aussi ce petit sens du rythme qu’amène un vrai meneur de jeu, celui qui change immédiatement la lecture d’une attaque.

Mais il ne faut évidemment pas non plus survendre une sortie pareille. Washington a encaissé 37 points dans le premier quart-temps, a couru après le score une bonne partie de la soirée et s’incline finalement pour une septième défaite de suite. En face, Ace Bailey a planté 32 points et Isaiah Collier a ajouté 27 points et 11 passes pour Utah.

Et c’est peut-être ça, le vrai point de départ. Pas une explosion immédiate. Pas encore. Juste une première petite mise en bouche de ce que Washington espère avoir récupéré en allant chercher un quadruple All-Star : un créateur capable de remettre un peu de cohérence dans le bazar.