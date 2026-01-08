Trae Young officiellement transféré aux Washington Wizards !

La première bombe, en amont de la NBA Trade Deadline 2026, est tombée. Trae Young n’est plus le visage des Atlanta Hawks. Le meneur de jeu est transféré aux Washington Wizards contre C.J. McCollum et Corey Kispert !

Plus de sept années sont désormais dans le rétroviseur. Trae Young est arrivé à Atlanta en 2018 et y a vécu de grandes émotions. All-Star à quatre reprises, All-NBA, meilleur passeur de la Ligue la saison dernière, meilleur passeur de l’histoire de la franchise, shooteur à 3-points le plus prolifique aussi, sa carrière en Géorgie est exceptionnelle.

Sauf qu’il paraît que toutes les belles histoires ont une fin. Ce mercredi soir, les Hawks ont tranché dans le vif et ont décidé de transférer leur franchise player aux Washington Wizards en échange de C.J. McCollum et Corey Kispert. Un échange annoncé par Shams Charania sur ses réseaux sociaux.

BREAKING: The Atlanta Hawks are trading four-time NBA All-Star Trae Young to the Washington Wizards for CJ McCollum and Corey Kispert, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIf8rhrRFu

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2026

L’été dernier, Atlanta avait envoyé un signal fort en refusant de donner un contrat max au meneur de jeu. Après un nouveau début de saison compliqué, ils se sont décidés à définitivement tourner la page et à reconstruire autour de Jalen Johnson, Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu et du futur pick de Draft des Pelicans.

Ce transfert leur permet de gagner en flexibilité puisque C.J. McCollum est en fin de contrat l’été prochain et libérera donc 30 millions de dollars dans la banque des Faucons.

La direction des Hawks semble claire.

Jalen Johnson, Zaccharie Risacher, Onyeka Okongwu, le futur pick des Pelicans, les 30 millions libérés en banque par la fin du contrat de C.J. McCollum cet été…

Jeunesse et flexibilité ! 🙌 pic.twitter.com/EOXXncjUJt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Du côté des Wizards, le raisonnement est clair et net. En attirant Young, ils offrent un visage à ce projet, un leader expérimenté, mais toujours relativement jeune (27 ans) qui pourra montrer la voie aux « bébés » de l’effectif. Ice Trae va permettre à l’équipe de passer un premier cap et essaiera de la rendre dangereuse dans les années à venir. Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly vont se régaler de ses passes : le spectacle peut commencer.

Source texte : Shams Charania