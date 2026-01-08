Vidéo : le buzzer-beater d’Immanuel Quickley (Raptors) face aux Hornets

Cette nuit de dingue en NBA a été lancée de la meilleure des manières. Immanuel Quickley a donné la victoire aux Toronto Raptors face aux Charlotte Hornets (97-96) sur un tir au buzzer somptueux.

La soirée aurait pu être catastrophique pour Toronto, mais elle s’est très bien terminée. Brandon Ingram est sorti sur blessure au pouce, mais son IRM est rassurante. Scottie Barnes l’a suivi aux vestiaires avant de revenir en fin de match. Immanuel Quickley a fait une grosse erreur défensive et a cru offrir à R.J. Barrett un game-winner avant d’inscrire ce tir de fou dans les secondes suivantes !

IMMANUEL QUICKLEY CRUCIFIE LES HORNETS ! 🚨 pic.twitter.com/KVuHXb3v2S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026