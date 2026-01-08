Egor Demin a failli vivre son premier très gros moment en NBA, mais Paolo Banchero l’a privé de ce plaisir avec un tir miraculeux au buzzer. Victoire du Magic (104-103) après une des fins de matchs les plus dingues de la saison !

Avant le dernier quart-temps, Egor Demin vivait une soirée catastrophique. Aucun point marqué et une attaque des Nets qui ne passait pas par lui. Mais à moins de deux minutes de la fin et alors que le Magic mène de 6 points, le rookie s’est mis en action : un premier tir primé, avant un autre, à quatre secondes de la sirène pour emmener son équipe en prolongations.

Énorme shoot d’Egor Demin pour arracher les prolongations. pic.twitter.com/61Gz6clboe

À partir de là c’est un festival. Le Russe inscrit les 10 points des Nets en overtime. Des tirs de plus de 10 mètres, des drives inspirés et un autre shoot clutchissime à trois secondes du terme, qui donne deux points d’avance à son équipe. Le genre de coup de chaud qui marque, une véritable introduction au monde de la NBA.

Egor Demin a cru offrir la victoire aux siens après une énorme prolongation, mais c’était sans compter sur Paolo Banchero 😱pic.twitter.com/K1Pac9D1xJ https://t.co/LcfySLE8tb

Mais la NBA n’est pas un conte de fée et toutes les histoires n’ont pas une belle fin. Cette nuit, le méchant s’appelait Paolo Banchero. L’ailier-fort a réussi un deuxième game-winner en une semaine. Cette fois, c’est même un buzzer-beater.

BUZZER-BEATER DE PAOLO BANCHERO FACE AUX NETS ! 🔥

Sur certains angles de caméra, son pied semble toucher la ligne et le match aurait peut-être dû aller dans une deuxième prolongation. Mais, rien y a fait, le Magic s’est imposé, sauvé, une nouvelle fois, par une star à 30 points, 14 rebonds et 6 passes décisives.