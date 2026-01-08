Les Spurs dominent les Lakers malgré un énorme Luka Doncic (107-91)

Les San Antonio Spurs ont réalisé un match très sérieux de bout en bout pour dominer les Los Angeles Lakers (107-91). Et même si le meilleur joueur sur le terrain était très clairement Luka Doncic, le Slovène était trop seul en l’absence de LeBron James et Austin Reaves.

24h après une défaite frustrante face aux Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs ont bien réagi face aux Los Angeles Lakers. Ils se sont rapidement envolés ce mercredi et n’ont jamais véritablement laissé un espoir de come-back à leurs adversaires.

Pourtant Luka Doncic a livré une performance à la hauteur de sa saison. Peu adroit de loin, il a exercé une pression constante sur ses défenseurs en multipliant les drives et en obtenant beaucoup de coups de sifflets. À la fin du match, sa ligne statistique donne le tournis : 38 points, 10 rebonds, 10 passes décisives et 2 interceptions à 13/26 au tir dont 2/9 de loin et 10/16 aux lancers-francs.

Nouvelle performance monstrueuse de Luka Doncic, malgré la défaite face aux Spurs :

🔸38 points (13/26 au tir)

🔸10 rebonds

🔸10 passes décisives

🔸10/16 aux lancers

Sans LeBron James et Austin Reaves, il était trop seul… pic.twitter.com/U69OuqUv0j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

En face, c’est une véritable victoire collective. Si Victor Wembanyama a donné le ton dès son entrée en jeu avec deux contres sur le Slovène, il a attendu le dernier quart-temps avant de vraiment remettre son empreinte sur le match. Il a terminé avec 16 points, 14 rebonds, 4 contres, 2 interceptions et 1 passe décisive en 26 minutes.. Stephon Castle a également été efficace, mais le meilleur joueur de la rencontre, côté Spurs, a été Keldon Johnson avec 27 points à 11/13 au tir.

Le prochain match de San Antonio aura lieu ce samedi soir à Boston. Peut-être que cette fois, l’Alien sera titulaire et sans limitation de minutes. On peut toujours rêver…