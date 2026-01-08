Beaucoup de belles performances tricolores cette nuit en NBA. Mais au moment du transfert de Luka Doncic, cette rencontre de Zaccharie Risacher face aux Pelicans a fait beaucoup de bien aux fans des Hawks.

Les résultats de la nuit NBA :

Hornets – Raptors : 96-97 (stats)

: 96-97 (stats) Pistons – Bulls : 108-93 (stats)

– Bulls : 108-93 (stats) Sixers – Wizards : 131-110 (stats)

– Wizards : 131-110 (stats) Celtics – Nuggets : 110-114 (stats)

: 110-114 (stats) Hawks – Pelicans : 117-100 (stats)

– Pelicans : 117-100 (stats) Nets – Magic : 103-104 (stats)

: 103-104 (stats) Knicks – Clippers : 123-111 (stats)

– Clippers : 123-111 (stats) Grizzlies – Suns : 98-117 (stats)

: 98-117 (stats) Thunder – Jazz : 129-125 (stats)

– Jazz : 129-125 (stats) Spurs – Lakers : 107-91 (stats)

– Lakers : 107-91 (stats) Warriors – Bucks : 120-113 (stats)

– Bucks : 120-113 (stats) Blazers – Rockets : 103-102 (stats)

Moussa Diabaté

Une performance dans la lignée de sa saison, même si Collin Murray-Boyles lui a pris quelques rebonds importants sur le bec. 6 points, 11 rebonds, 2 contres, 2 interceptions et 1 passe décisive à 2/4 au tir et 2/2 aux lancers pour le pivot des Hornets.

Tidjane Salaün

Lui aussi a beaucoup bataillé sous les cercles dans ce match sans grande adresse. 4 points et 6 rebonds à 1/4 au tir dont 1/2 de loin et 1/2 aux lancers. Représentatif de la rencontre.

Alexandre Sarr

Peut-être son dernier match sans un playmaker exceptionnel en la personne de Trae Young… Il ne s’est pas trop mal débrouillé quand même : 15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 6/8 au tir, 1/1 de loin et 2/2 aux lancers. Mais en face, Joel Embiid lui a fait du mal.

Alex gettin’ in the paint 🎨 pic.twitter.com/Lnw0NuOV7Z

— Washington Wizards (@WashWizards) January 8, 2026

Bilal Coulibaly

Peut-être son dernier match sans un playmaker exceptionnel en la personne de Trae Young… Il ne s’est pas trop mal débrouillé quand même : 18 points, 2 passes décisives et 1 rebond à 7/14 au tir, 2/5 de loin et 2/2 aux lancers. Mais en face, Paul George lui a fait du mal.

Zaccharie Risacher

Peut-être son premier match sans un playmaker exceptionnel en la personne de Trae Young… Il ne s’est pas trop mal débrouillé quand même : 25 points (season-high), 8 rebonds (season-high) et 1 contre à 8/13 au tir, 7/9 de loin et 2/4 aux lancers. Une performance qui fait très, très plaisir.

Zacch poured in 25 PTS with 7 3PM ♨️♨️♨️♨️♨️♨️♨️@Zacch_10 x @UPS pic.twitter.com/0FF90fksSm

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 8, 2026

Nolan Traoré

Performance satisfaisante du rookie tricolore. Mais bien moins bonne que son coéquipier Egor Demin, qui s’est fait un nom en NBA cette nuit. 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 2/5 au tir (tous de loin).

Noah Penda

Un boulot monstrueux du rookie tricolore dans la victoire des siens. Le genre de performances (offensive et défensive) qui rend amoureux une fanbase. Plus de 30 minutes de temps de jeu pour 13 points, 11 rebonds, 2 contres, 1 passe décisive et 1 interception à 5/15 au tir dont 3/5 de loin et 0/1 aux lancers.

Noah Penda 13 Points, 11 Rebs, 3 Threes full highlight vs Nets I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/GP3F37fL02

— Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) January 8, 2026

Plus tôt dans la nuit, Noah Penda s’est illustré face aux Nets :

🔹13 points (career-high égalé)

🔹11 rebonds

🔹2 contres

🔹3/5 à 3-points

Une énorme activité en defense, des mains actives, une maturité physique, un impact offensif…

Orlando tombe amoureux du 🐼 ! pic.twitter.com/0LbEjSYzyJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Guerschon Yabusele

Belle efficacité sur ses 13 minutes de temps de jeu face aux Clippers : 8 points et 2 rebonds à 3/6 au tir et 2/2 de loin.

Mohamed Diawara

Deux minutes sur le parquet, le temps de rater un tir à 3-points.

Pacôme Dadiet

Une minute sur le parquet, le temps de capter un rebond.

Nicolas Batum

Peu d’adresse pour l’ancien capitaine qui n’a réussi qu’un seul de ses cinq tirs primés. Résultat : 3 points, 1 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 1 interception. Un five-by-one.

Victor Wembanyama

Impactant au début de match, brillant dans le dernier quart-temps et plus anonyme au milieu. L’Alien a fait une performance très correcte avec ses 25 minutes de temps de jeu. 16 points, 14 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions à 7/15 au tir, 0/3 de loin et 2/4 aux lancers.

Victor Wembanyama est parti la chercher TELLEMENT HAUT ! 😱pic.twitter.com/QQ4H4IpM4Z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Sidy Cissoko

De nouveau titulaire, il est passé à côté de son match face aux Rockets. 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 0/3 au tir et 0/2 de loin. Surtout, il a commis une (sixième faute) en toute fin de match qui aurait pu faire perdre son équipe.

Rayan Rupert

18 minutes de temps de jeu, mais « seulement » 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 0/2 au tir et 0/1 de loin.

Le programme de ce soir :