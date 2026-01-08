Résumé NBA de la nuit : une des plus intenses de la saison…
Le 08 janv. 2026 à 07:53 par Robin Wolff
12 matchs, trois buzzer-beaters (et demi), de la belle performance en pagaille et un énorme trade. Il s’en est passé des choses en NBA cette nuit. Posez-vous tranquillement, faites chauffer le pop-corn et on vous résume tout ça !
Les résultats de la nuit NBA :
- Hornets – Raptors : 96-97 (stats)
- Pistons – Bulls : 108-93 (stats)
- Sixers – Wizards : 131-110 (stats)
- Celtics – Nuggets : 110-114 (stats)
- Hawks – Pelicans : 117-100 (stats)
- Nets – Magic : 103-104 (stats)
- Knicks – Clippers : 123-111 (stats)
- Grizzlies – Suns : 98-117 (stats)
- Thunder – Jazz : 129-125 (stats)
- Spurs – Lakers : 107-91 (stats)
- Warriors – Bucks : 120-113 (stats)
- Blazers – Rockets : 103-102 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- La soirée a commencé très fort avec Toronto qui a pensé passer une mauvaise soirée avant d’en passer une très bonne. Brandon Ingram est sorti sur blessure au pouce, mais son IRM est rassurante. Scottie Barnes l’a suivi aux vestiaires avant de revenir en fin de match. Immanuel Quickley a fait une grosse erreur défensive et a cru offrir à R.J. Barrett un game-winner avant de lui-même se charger du buzzer-beater.
- Les Pistons ont galéré longtemps face aux Chicago Bulls, mais le career-high (31 points) d’Isaiah Stewart a fini par faire la différence.
- Très bonne soirée du Big 3 des Sixers. 28 points pour Joel Embiid, 23 pour Paul George et 22 pour Tyrese Maxey. En face, les Wizards auront bientôt un renfort de poids…
- Les Nuggets sont impressionnants. Christian Braun et Aaron Gordon sont revenus, mais il manque encore plein de blessés. Pourtant Jamal Murray (22 points et 17 passes décisives) et Peyton Watson (30 points) se sont offerts le scalp de Boston à l’extérieur.
- Victoire tranquille des Hawks avec une très belle performance de Zaccaharie Risacher qui a posé ses season-highs aux points (25) et aux rebonds (8). Le tout à 7/9 au tir de loin.
- Mais en fin de match, moins tranquille, on a appris le trade de Trae Young à Washington.
- Une des fins de matchs les plus dingues de la saison entre les Nets et le Magic. Egor Demin a mis son nom sur la carte NBA, mais c’est Paolo Banchero, au buzzer, qui a eu le dernier mot.
- Les Knicks ont maitrisé leur match face aux Clippers de A à Z. Tous les titulaires entre 15 et 26 points, c’est une performance collective propre.
- Quand Dillon Brooks rentre en ville, tout le monde chante de trottoir. Jaren Jackson Jr lui a dit qu’il était moche, mais au moins, lui il a gagné.
- Shai Gilgeous-Alexander a planté un buzzer-beater (en plus de ses 46 points) pour emmener son équipe en prolongations et la gagner derrière. Une performance de MVP.
- Les Lakers d’un Luka Doncic trop isolé (38 points, 10 rebonds et 10 passes décisives) se sont largement inclinés face aux Spurs. Keldon Johnson a été l’homme du match avec 27 points à 11/13 au tir.
- Les Bucks n’ont jamais véritablement inquiétés les Warriors non plus, même s’ils sont revenus en fin de match. 31 points, 6 rebonds et 7 passes décisives pour Stephen Curry.
- Le demi-buzzer est ici. Tari Eason est arrivé un dixième de seconde trop tard pour offrir la victoire aux Rockets. Ce sont les Blazers et les 41 points de Deni Avdija qui l’emportent.
Le(s) highlight(s) de la nuit :
IMMANUEL QUICKLEY CRUCIFIE LES HORNETS ! 🚨 pic.twitter.com/KVuHXb3v2S
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026
BUZZER-BEATER DE PAOLO BANCHERO FACE AUX NETS ! 🔥
pic.twitter.com/Eg0MKwowff
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER SAUVE LE THUNDER AU BUZZER.
MAIS C’EST QUOI CETTE NUIT DE ZINZIN 😭😭😭pic.twitter.com/czGYfU8nOQ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026
Cette nuit de NBA ne pouvait pas se terminer autrement ! 😂
Tari Eason est passé à un dixième de réussir me troisième buzzer-beater de la soirée. Mais ce sont bien les Blazers qui s’imposent.
pic.twitter.com/r1yStHCr56
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Pacers
- 2h : Bulls – Heat
- 2h : Wolves – Cavaliers
- 3h : Jazz – Cavaliers