Résumé NBA de la nuit : une des plus intenses de la saison…

Le 08 janv. 2026 à 07:53 par Robin Wolff

Shai Gilgeous-Alexander Thunder 18 mai 2025
12 matchs, trois buzzer-beaters (et demi), de la belle performance en pagaille et un énorme trade. Il s’en est passé des choses en NBA cette nuit. Posez-vous tranquillement, faites chauffer le pop-corn et on vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit NBA :

  • Hornets – Raptors : 96-97 (stats)
  • Pistons – Bulls : 108-93 (stats)
  • Sixers – Wizards : 131-110 (stats)
  • Celtics – Nuggets : 110-114 (stats)
  • Hawks – Pelicans : 117-100 (stats)
  • Nets – Magic : 103-104 (stats)
  • Knicks – Clippers : 123-111 (stats)
  • Grizzlies – Suns : 98-117 (stats)
  • Thunder – Jazz : 129-125 (stats)
  • Spurs – Lakers : 107-91 (stats)
  • Warriors – Bucks : 120-113 (stats)
  • Blazers – Rockets : 103-102 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le(s) highlight(s) de la nuit :

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hornets – Pacers
  • 2h : Bulls – Heat
  • 2h : Wolves – Cavaliers
  • 3h : Jazz – Cavaliers
