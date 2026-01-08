Résumé NBA de la nuit : une des plus intenses de la saison…

Le 08 janv. 2026 à 07:53 par Robin Wolff

12 matchs, trois buzzer-beaters (et demi), de la belle performance en pagaille et un énorme trade. Il s’en est passé des choses en NBA cette nuit. Posez-vous tranquillement, faites chauffer le pop-corn et on vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit NBA :

Hornets – Raptors : 96-97 (stats)

: 96-97 (stats) Pistons – Bulls : 108-93 (stats)

– Bulls : 108-93 (stats) Sixers – Wizards : 131-110 (stats)

– Wizards : 131-110 (stats) Celtics – Nuggets : 110-114 (stats)

: 110-114 (stats) Hawks – Pelicans : 117-100 (stats)

– Pelicans : 117-100 (stats) Nets – Magic : 103-104 (stats)

: 103-104 (stats) Knicks – Clippers : 123-111 (stats)

– Clippers : 123-111 (stats) Grizzlies – Suns : 98-117 (stats)

: 98-117 (stats) Thunder – Jazz : 129-125 (stats)

– Jazz : 129-125 (stats) Spurs – Lakers : 107-91 (stats)

– Lakers : 107-91 (stats) Warriors – Bucks : 120-113 (stats)

– Bucks : 120-113 (stats) Blazers – Rockets : 103-102 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le(s) highlight(s) de la nuit :

IMMANUEL QUICKLEY CRUCIFIE LES HORNETS ! 🚨

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

BUZZER-BEATER DE PAOLO BANCHERO FACE AUX NETS ! 🔥

pic.twitter.com/Eg0MKwowff

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER SAUVE LE THUNDER AU BUZZER.

MAIS C’EST QUOI CETTE NUIT DE ZINZIN 😭😭😭pic.twitter.com/czGYfU8nOQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Cette nuit de NBA ne pouvait pas se terminer autrement ! 😂

Tari Eason est passé à un dixième de réussir me troisième buzzer-beater de la soirée. Mais ce sont bien les Blazers qui s’imposent.

pic.twitter.com/r1yStHCr56

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Les classements NBA :

