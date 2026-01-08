Vainqueurs des Rockets cette nuit et sur quatre victoires consécutives, les Blazers peuvent encore dire merci à Deni Avdija : 41 points pour futur All-Star de Portland !

Il n’est pas le joueur qui fait le plus parler en NBA, mais il n’y en a pas beaucoup dans la Ligue qui jouent mieux que lui en ce moment.

Sur un nuage depuis le début de l’année 2026, Deni Avdija a lâché une masterclass face aux Rockets, pourtant réputés pour avoir l’une des défenses les plus solides en NBA : 41 points (record perso cette saison), 6 rebonds, 13/24 au tir et 13/15 aux lancers-francs.

Deni Avdija 41 PTS, 6 REB, 2 AST, 1 STL, 13/24 FG, 13/15 FT, 67% TS vs Rockets https://t.co/UOVbDtbH78 pic.twitter.com/dhj40toHSX

— Basketball Performances (@NBAPerformances) January 8, 2026

Si son tir extérieur est resté aux vestiaires, Avdija n’a cessé d’être agressif vers le cercle pour enchaîner lay-ups et lancers-francs. Habituellement, ce sont les Rockets qui imposent le ton à travers leur impact physique, mais cette nuit c’est Deni qui a sorti les muscles. Amen Thompson, Tari Eason, Kevin Durant, Steven Adams, Jabari Smith Jr., ils ont tous été mis dans la sauce ! Cerise sur le gâteau : Avdija a planté un and-1 hyper clutch sur KD dans la dernière minute.

Avec plus de 26 points, 7 rebonds et 7 passes de moyenne cette saison, Avdija a clairement changé de dimension. Il est désormais dans la dimension des All-Stars NBA.