Habitués des trophées en TrashTalk Fantasy League, All-inCrew a encore frappé en décembre 2025 en étant la meilleure équipe du mois TTFL. Petit échange avec une équipe qu’on ne présente plus vraiment à force de les côtoyer.

Salut All-inCrew, félicitations pour votre nouvelle grosse performance et le trophée d’équipe du mois de décembre 2025. Pour ceux qui vous découvrent (il y en a encore ?), pouvez-vous vous représenter rapidement : qui êtes-vous, depuis quand vous jouez à la TTFL, et ce que représente ce titre de décembre 2025 pour vous ?

Salut TrashTalk ! Merci pour ce nouveau trophée, l’armoire commence à être bien remplie mais il nous manque toujours le titre suprême 👀

On se bat chaque année pour depuis maintenant 7 ou 8 ans avec le All-InCrew, on a aussi tous plusieurs autres équipes mais la grande sœur historique du All-InCrew est le MambaCrew, démarré avec le début de la TTFL, en petit comité puis à 10 pour les premiers playoffs 💪🏼

Notre équipe se compose de passionnés de sports en général, du tennis au vélo en passant par les sports d’hiver, l’athlétisme, le handball et bien évidemment le basket, au départ nous étions tous plus ou moins d’Ile-de-France mais depuis nous quadrillons un peu la France, nous nous voyons néanmoins assez régulièrement pour la plupart 😍

Depuis votre titre de champion de saison régulière en 2024, est-ce que l’équipe a évolué : changements dans le roster, nouvelles dynamiques, nouveaux rôles au sein du groupe ?

À vrai dire nous avons deux titres de champion de régulière, en 21-22 et donc en 23-24, l’équipe a perdu deux membres la saison dernière, une certaine lassitude pour la fantasy pour l’un et un désaccord pour l’autre qui reste néanmoins avec nous au MambaCrew.

Nous avons donc recruté un tout nouveau joueur qui débute la TTFL mais qui est assidu et nous avons fait venir un facteur X d’une équipe habituée du haut du classement, qui chaque année performe en individuel et en équipe. Il nous a aussi rejoint au MambaCrew depuis 2 ans maintenant.

Cela a forcément apporté une nouvelle dynamique, cela a été un peu difficile en début de saison, on manquait peut-être de motivation mais les gros scores sont revenus et nous sommes maintenant plus motivés que jamais !

Avec le recul, sentez-vous une différence dans votre manière de jouer aujourd’hui par rapport à 2024 ? Moins d’instinct, plus de méthode… ou l’inverse ?

Cette saison TTFL est un peu particulière par rapport à de précédentes saisons, il y a peut-être moins de premium évidents, beaucoup de blessés de longues durées, des premiums qui sont sur la fin de leurs carrières aussi et qui sont sujets au Load Management, limite de temps de jeu etc.

Cela demande de nouveau de se réintéresser de près à la NBA et aux nouveaux talents, alors qu’en 2021-2022 ou 2023-2024, ça « roulait » encore à peu près bien. Là on pioche rapidement dans les fonds de tiroir, ça demande plus de précautions.

Donc on dirait qu’il y a plus de méthodes parce que notre expérience joue beaucoup mais aussi encore une part d’instinct pour se lancer sur une jeune pépite. Mais tout le monde finit par les trouver assez vite, ce n’est pas l’instinct qui fait la différence mais plutôt la méthode.

Comment jugez-vous votre saison actuelle jusqu’ici ? Est-ce un mois de décembre “dans la continuité” ou un vrai pic de performance ?

Notre saison a très mal démarré, nous étions longtemps au-delà du top100, nous n’avons plus trop les chiffres en tête mais il est possible que nous soyons un moment descendus au-delà de la 200e place. Mais l’avantage d’une team All-In c’est que tout va très vite au classement, dans un sens comme dans un autre. Un BP, un bon bonus x2 et les places se regagnent par dizaines.

C’était donc plutôt octobre et jusqu’à mi-décembre plutôt une contre performance, et depuis mi-décembre un retour à nos standards, dans la continuité de nos bonnes années, mais avec un mois exceptionnel tout de même.

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence sur ce mois de décembre 2025 : la régularité, un ou deux gros coups, ou surtout éviter les carottes ?

Ce mois de Décembre a commencé de manière mitigée avec un 37 de Giannis, on attendait mieux évidemment, on s’est bien repris après avec 5 bons picks autour des 50, puis des 35+ mais nous avons aussi pris des carottes telles que Mitchell à 9, Reaves 23 ou Murray 18.

Ce qui nous a vraiment remis dedans dans ce mois de Décembre c’est un excellent 61 avec Cooper Flagg ! Il nous a remis sur le droit chemin même si nous avons tout de même touchés 21 avec Edwards et 28 avec Curry peu longtemps après Flagg. Et évidemment derrière, pour Noël … 👀

Question que tout le monde se pose : avez-vous posé Nikola Jokic lors de son énorme soirée à 116 points TTFL ? Accompagné en prime du bonus x2 ?

Eh oui ! C’est bien cela, 2320 points en une soirée, évidemment notre record ! L’an dernier déjà Jokic nous avait permis de faire 2020pts (101 x2), notre record restant sans bonus le 121 de Doncic en 2023-2024. Autant vous dire qu’on a tous passé un superbe 26 Décembre, avec la banane toute la journée 🤩

Justement, le bonus x2 divise pas mal la communauté. Quel est votre regard dessus : outil stratégique intéressant ou élément qui déséquilibre le jeu ?

Selon nous ça déséquilibre quand même le jeu. Alors pour nous évidemment en All-In ça nous a souvent souri et ça nous a permis de faire de sacrés coups / remontées au classement, alors on ne crache pas dessus. Là la chance veut que Jokic sorte le match de la saison quand on le pose en x2. On ne s’attend pas à ce qu’il fasse 116, et c’est vrai que vis à vis d’équipes non all-in qui auraient mis des Jokic x2 mais pas 10, on creuse un énorme écart.

Le fait de ne pouvoir mettre le x2 qu’une fois par joueur a été une bonne idée par rapport à la saison passée, mais malgré tout ça peut encore pas mal déséquilibrer le jeu.

Est-ce que l’existence du bonus x2 change fondamentalement votre façon de jouer un mois TTFL ? Est-ce qu’il pousse à plus de risques ou au contraire à plus de calcul ?

On anticipe peut-être un peu plus oui, pour Jokic on savait en Novembre qu’on allait le poser x2 pour Noël. Plus récemment on a fait le choix de faire x2 sur Giannis là en Janvier avant la trade deadline, sait-on jamais 👀 Ça nous a d’ailleurs permis de retrouver le trône de 1er de régulière le 5 Janvier 🤩

Si vous deviez résumer votre stratégie TTFL actuelle en une idée forte, ce serait laquelle ?

Notre stratégie a toujours été la même depuis la création du All-InCrew : Casser le jeu 😛

Plus sérieusement, on se fixe une limite basse à un score de 40 TTFL, en-dessous, « la manette » change et c’est un autre joueur qui décide du pick du jour. Ça permet de se motiver à trouver le/les joueur.s qui feront au moins ce score, ou viser un 35 pour passer la manette sereinement à son prochain 😊

Selon vous, quelle est l’erreur stratégique la plus fréquente que font les équipes en TTFL qui les empêchent de squatter le haut du classement ?

L’erreur principale est de ne pas nous avoir comme joueurs 😛 Sinon la vraie erreur c’est le manque de constance.,

C’est long la NBA et donc c’est long la TTFL, il faut pouvoir avoir 10 picks tous les soirs avec 10 joueurs qui ont tous 10 vies différentes avec leurs contraintes et leurs disponibilités. Il faut de la communication et de l’entente entre les membres de l’équipe, et puis quelques-uns qui comprennent quand même un peu la NBA, les match-ups etc pour orienter les décisions, conseiller quand d’autres ont des doutes.

Pour finir, est-ce que ce mois de décembre est un simple trophée de plus ou un message envoyé pour la suite de la saison ?

C’est un trophée de plus qui envoie un message pour le reste de la saison 😉 (La dernière fois qu’on a dit ça on avait pris 🥕 sur 🥕 mais on aime provoquer le karma)

Bonne fin de saison à toutes et tous !