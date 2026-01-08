Trae Young – Hawks, les raisons d’un divorce

Cette nuit, Trae Young et les Hawks ont officialisé leur divorce, la franchise d’Atlanta transférant son meneur quadruple All-Star à Washington. Mais comment en est-on arrivé là ?

Article : Trae Young transféré aux Wizards !

En 2021, Trae Young disputait ses premiers Playoffs en carrière avec les Hawks, devenant le nouvel ennemi public numéro 1 de New York tout en portant Atlanta vers une qualification surprise en Finale de Conférence. Il était difficile, à ce moment-là, d’imaginer Ice Trae porter un autre maillot à peine cinq ans plus tard.

Pourtant, nous y sommes : 2026 a démarré et Young vient de déménager à Washington pour une contrepartie bien faiblarde : un C.J. McCollum en fin de carrière et Corey Kispert.

Trae Young et les Hawks, c’est une immense page qui se tourne :

🔸4X All-Star

🔸1X All-NBA Third Team

🔸1X meilleur passeur de la Ligue

🔸Finaliste de Conférence

Meilleur passeur de l’histoire d’Atlanta, shooteur le plus prolifique à 3-points, visage des Hawks sur 7 ans… 👏 pic.twitter.com/Q7EaojUwn8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Pour comprendre comment Young et les Hawks sont passés du mariage parfait au divorce, il est d’abord important de se remémorer le bilan comptable des dernières saisons :

2021-22 : 43 victoires – 39 défaites, 9e de l’Est, défaite au premier tour des Playoffs

2022-23 : 41 victoires – 41 défaites, 8e de l’Est, défaite au premier tour des Playoffs

2023-24 : 36 victoires – 46 défaites, 10e de l’Est, pas de Playoffs

2024-25 : 40 victoires – 42 défaites, 8e de l’Est, pas de Playoffs

Vous l’avez compris, les Hawks d’Ice Trae n’ont jamais réussi à confirmer leur magnifique parcours de 2021. Et les critiques autour de Young – certaines plus justifiées que d’autres – ont commencé à circuler dans l’univers NBA : pas assez leader, maillon faible en défense, durabilité douteuse, trop « ball-dominant » en attaque et incapacité d’adapter son basket… voici l’étiquette qui a progressivement été collée sur le front du meneur. Et ce malgré des saisons en 26 points – 10 passes, avec quatre sélections All-Star en prime et une sélection All-NBA.

Si l’accumulation de saisons décevantes à Atlanta dépasse le simple cadre de Trae Young, cela a stoppé les Hawks au moment d’offrir une grosse prolongation de contrat à leur meneur à l’intersaison 2025, faisant de lui un agent libre potentiel en 2026. Non pas que la franchise ne voulait plus d’Ice Trae, mais elle souhaitait d’abord évaluer son nouveau groupe cette saison, après les arrivées de joueurs comme Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker.

Dans le cinquième match de la saison 2025-26, Trae Young s’est blessé au genou face aux Nets. Résultat : un mois et demi d’absence. Les Hawks ont ensuite remporté onze matchs sur quinze sous l’impulsion notamment d’un énorme Jalen Johnson, auteur de performances calibre MVP et visiblement prêt à être le nouveau visage de la franchise. En plus de l’explosion de JJ, on a vu une équipe d’Atlanta devenir l’une des dix meilleures défenses NBA tout en pratiquant un jeu offensif assez séduisant, basé sur le partage du ballon et un mouvement constant des joueurs (Quin Snyder basketball).

De quoi provoquer les questions suivantes : les Hawks sont-ils meilleurs sans Trae Young ? Est-il venu le temps de s’en séparer ?

Des questions légitimes mais qui n’avaient pas encore de réponses définitives avant de voir comment allait se dérouler la réintégration d’Ice Trae. Spoiler, ces réponses sont assez vite arrivées : cinq défaites en cinq matchs pour Atlanta avec Young titulaire sur la deuxième partie du mois de décembre, avec 133 points encaissés en moyenne.

Ce serait un raccourci facile de tout mettre sur le dos du meneur, surtout que les Hawks ont commencé leur mauvaise dynamique avant même le retour de Trae. Mais cela a définitivement poussé la franchise vers la conclusion suivante : c’est l’heure de tourner la page. Conclusion solidifiée par la situation contractuelle de Young, potentiellement agent libre en 2026 et désireux d’obtenir un nouveau gros contrat.

C’est ainsi qu’on en est arrivé à ce transfert chez les Wizards, une équipe à la recherche d’une tête d’affiche et qui possède la flexibilité financière pour offrir une belle extension à Trae Young. Si Ice Trae a souvent montré son attachement à Atlanta, il se dit probablement aussi qu’un nouveau départ ne peut pas faire de mal.

La dernière image de Trae Young à Atlanta ! 😢pic.twitter.com/vCpZb04DXf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2026

Les Hawks sont prêts à changer d’ère pour recentrer leur projet sur Jalen Johnson, avec un groupe jeune qui a montré de belles promesses malgré l’irrégularité. La franchise d’Atlanta a aussi le pick de premier tour des Pelicans à la prochaine Draft, et pourrait tenter d’obtenir Anthony Davis avant la trade deadline du 5 février. Enfin, le transfert de Young (salaire de 46 millions de dollars cette saison, player option à 49 millions l’an prochain) offre une belle flexibilité financière aux Faucons, qui ont récupéré le contrat expirant de McCollum (30 millions).

L’avenir nous dira si le transfert de Trae Young représente un tournant dans l’ascension des Hawks.