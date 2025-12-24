Hawks : 4 défaites en 4 matchs depuis le retour de Trae Young…

S’ils avaient pu avoir bon espoir d’un second souffle positif avec le retour au jeu de leur leader, les Hawks déchantent depuis que Trae Young est de nouveau présent. Quatre défaites en autant de matchs, et des interrogations logiques, notamment sur le plan défensif.

Rien ne va plus chez les Hawks, qui ont signé cette nuit une quatrième défaite de suite, et partiront fêter Noël avec un goût amer en bouche. La défense est pas loin d’être abominable, alors même que ce groupe avait trouvé jusqu’ici un rythme de croisière plutôt correct sur le plan collectif. Et un Jalen Johnson exceptionnel à la baguette.

Cependant, depuis le retour de Trae Young, quelque chose manque. Non pas qu’on soit sur notre faim offensivement, car Johnson et Young ne se marchent pas trop dessus en attaque et combinent plutôt bien leurs efforts. C’est surtout de l’autre côté du parquet que les joueurs sont à la peine.

Il n’est pas le seul problème d’Atlanta, loin de là, mais depuis le retour de Trae Young, le bilan est accablant :

➡️ 4 matchs, 4 défaites des Hawks

➡️ 133, 126, 152 et 126 points encaissés

De quoi se poser des questions en vu du mois de février ? 🤔 pic.twitter.com/TaHY6NKw9y

Exemple : lors du match contre les Bulls de dimanche dernier, ils ont regardé Chicago allumer à 3-points durant toute la première mi-temps. Aucune défense stricte, peu de contestation… le signe d’une confiance en forte baisse ? N’oublions pas que ce groupe reste relativement jeune, et a besoin d’être aiguillé tactiquement.

Ce qui nous amène au sujet Quin Snyder. Vivement critiqué par une partie des fans des Hawks, le coach semble parfois dépassé dans sa manière d’amener les bons ajustements au bon moment, d’appuyer sur les lacunes pour les corriger. Dans l’utilisation de ses joueurs aussi. Mohamed Gueye, meilleur défenseur de l’équipe à l’intérieur, devrait peut-être jouer plus, même si ses apports offensifs sont limités.

Qu’en est-il de Zaccharie Risacher ? Cantonné à un rôle de catch and shoot alors qu’il sait tellement faire de choses sur un terrain. Et défensivement, il faudrait absolument dire à Trae Young de se remuer un peu plus.

Le grand souci des Hawks, selon nous, est qu’ils ne contrôlent que trop peu le rythme du jeu. Ils ont bien trop les mains liés au tempo imprimé par l’adversaire. Et quand on ne contrôle pas le rythme, on ne gagne pas au basket, très souvent…