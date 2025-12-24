Après leur récente défaite à Sacramento, les Rockets voulaient profiter de leur déplacement chez les Clippers de Kawhi Leonard pour se relancer. Au lieu de ça, ils ont coulé. Cela fait quatre revers en cinq matchs, dont trois contre des équipes provenant des bas-fonds de l’Ouest.

Houston a un gros problème.

Incapables de ralentir Kawhi Leonard, en mode prime avec 41 points, les Rockets ont pris 128 points dans les dents face aux Clippers pour une défaite inquiétante (128-108), surtout au vu de la dynamique actuelle. Les hommes d’Ime Udoka réalisent un road-trip catastrophique, avec quatre défaites en cinq matchs : Denver, New Orleans, Sacramento, les Clippers, tous ont battu Kevin Durant et Cie.

Face aux Kings, on avait fait un focus sur l’incapacité des Rockets à finir les matchs, plombés notamment par une attaque qui a déraillé au pire moment. Mais cette nuit à Los Angeles, c’est l’ADN même de l’équipe qui semblait absente : défense pas au niveau, impact physique et dureté portés disparus. De quoi frustrer Ime Udoka, qui a décidé de laisser Kevin Durant et Alperen Sengun sur le banc dans le quatrième quart-temps.

« Il y a eu du relâchement récemment, sans aucun doute » a déclaré Udoka. « On manque d’énergie et de concentration en défense. Je ne dirais pas que les Clippers sont une équipe qui joue extrêmement dur, pourtant ils nous ont dominés rien qu’au niveau de l’effort. Et offensivement, on a des hauts et des bas. Dans le passé, nous pouvions compter sur notre défense, mais ce soir, elle était inexistante. »

L’heure de s’inquiéter pour les Rockets ?

Nous sommes qu’en décembre, et ce n’est pas aujourd’hui que la saison se joue. Mais si les galères offensives – en particulier dans le money-time – sont compréhensibles au vu de l’absence d’un vrai meneur (Fred VanVleet blessé) et des automatismes qui restent à travailler, les trous d’air en défense le sont beaucoup moins.

These are the defensive lapses the Rockets can’t be making

No communication between Amen, Jabari, and Tari who butcher the Harden pick n roll coverage and leave him wide open pic.twitter.com/WnJpf0Ra6m

— Steven Adams Stats (@funakistats) December 24, 2025

Avec leur mauvaise série actuelle, les Rockets ont chuté à la sixième place de l’Ouest (17 victoires – 10 défaites) et voient chaque jour le podium s’éloigner un peu plus. Pour une équipe qui veut faire partie des cadors de la NBA, ça commence à faire beaucoup.

Prochaine étape pour Houston : un déplacement chez les Lakers à Noël, eux aussi dans le dur.