Troller LeBron James, la passion dévorante de Dillon Brooks

Ce n’est un secret pour personne : Dillon Brooks et LeBron James ne passeront pas leurs vacances de Noël ensemble. Le premier a encore essayé de provoquer le second cette nuit à Phoenix. Une habitude !

Qu’il joue à Memphis, Houston ou Phoenix, Dillon Brooks est toujours le même quand il croise la route du King. Nouvelle preuve cette nuit lors du Suns – Lakers :

Dillon Brooks is a hilarious individual. He deadass trying to piss Bron off lmaooo

Look at this BLATANT lane violation during the LeBron James free throw.

Un nouvel épisode qui continue une série ayant débuté il y a de nombreuses années. Et la saison actuelle est particulièrement épicée.

Au cours des deux précédentes rencontres opposant les Lakers aux Suns ce mois-ci, Dillon Brooks a profité de l’occasion à chaque fois pour troller LeBron James, allant même parfois un peu trop loin comme lorsqu’il a été expulsé il y a dix jours dans les dernières secondes.

Dillon Brooks hit the BRON SHRUG after staring LeBron down 😭💪 pic.twitter.com/aOxQno6mkG

LEBRON VS. BROOKS! LeBron James got in Dillon Brooks’ face after Brooks hit the ball into him, & the refs had to hold LeBron back! 😳🗣️

Before this play, they bumped into each other & LeBron bumped Brooks into the ground.

DILLON BROOKS HIT THE GAME WINNER OVER LEBRON AND CHEST BUMPED HIM 😭😭😭 pic.twitter.com/Myh4Vpep3h

Pour couronner le tout, Dillon Brooks avait aussi emmené son beef avec LeBron jusque derrière les micros :

« Comme je l’ai déjà dit, il pense que les gens devraient avoir une certaine opinion de lui, ne rien dire à son sujet ou se comporter d’une certaine manière, mais je ne vais pas jouer le jeu. Il a ses humeurs, ses modes ou quoi que ce soit d’autre. Je suis prêt pour tout ça. »

Dillon Brooks on LeBron:

« He is a social media junkie…I wish we would have let him shoot that shot and that sh*t would have been an airball.”

Le plus drôle dans l’histoire ? C’est qu’en plus de jouer au troll, Dillon Brooks joue comme un hall of famer dès qu’il rencontre le King. Celui qui réalise sa meilleure saison offensive en carrière à Phoenix (quasiment 22 points par match) cartonne face aux Lakers cette saison :

33 points en 33 minutes début décembre

18 points en 25 minutes mi-décembre (avec un game-winner que LeBron prendra un malin plaisir à annuler)

25 points en 24 minutes cette nuit

Bilan de 2 victoires – 1 défaite en faveur de Brooks

Rendez-vous le 26 février prochain pour le quatrième et dernier épisode de la saison, popcorn à la main !

Dillon Brooks envoie 25 points face aux Lakers ! 😈

Première série de deux défaites consécutives pour Los Angeles cette saison, qui n’avait, ce soir, ni défense, ni intérêt.

