Résumé NBA de la nuit : les Spurs trop forts pour le Thunder, Cooper Flagg solide

Le 24 déc. 2025 à 08:00 par Nicolas Vrignaud

victor wembanyama spurs
Quatorze matchs étaient au programme cette nuit, de quoi bien se préparer avant d’attaquer la bûche de Noël ce soir. Cooper Flagg a été énorme face aux Nuggets, les Spurs ont encore battu OKC et les Clippers ont même gagné un match. C’est votre récap de la nuit !

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Wizards : 126-109 (stats)
  • Sixers – Nets : 106-114 (stats)
  • Hawks – Bulls : 123-126 (stats)
  • Cavaliers – Pelicans : 141-118 (stats)
  • Pacers – Bucks : 94-111 (stats)
  • Heat – Raptors : 91-112 (stats)
  • Mavericks – Nuggets : 131-130 (stats)
  • Wolves – Knicks : 115-104 (stats)
  • Spurs – Thunder : 130-110 (stats)
  • Suns – Lakers : 132-108 (stats)
  • Jazz – Grizzlies : 128-137 (stats)
  • Blazers – Magic : 106-110 (stats)
  • Kings – Pistons : 127-136 (stats)
  • Clippers – Rockets : 128-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

COOPER FLAGG EST DANGEREUX 😤pic.twitter.com/lWgPGIv5rt

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

Un joyeux Noël de la part de toute l’équipe de TrashTalk, profitons tous avec nos proches de ces moments importants. Juste : pas d’excès si vous avez le volant hein, faites pas les bolosses quand même !

