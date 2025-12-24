Quatorze matchs étaient au programme cette nuit, de quoi bien se préparer avant d’attaquer la bûche de Noël ce soir. Cooper Flagg a été énorme face aux Nuggets, les Spurs ont encore battu OKC et les Clippers ont même gagné un match. C’est votre récap de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Wizards : 126-109 (stats)

– Wizards : 126-109 (stats) Sixers – Nets : 106-114 (stats)

: 106-114 (stats) Hawks – Bulls : 123-126 (stats)

: 123-126 (stats) Cavaliers – Pelicans : 141-118 (stats)

– Pelicans : 141-118 (stats) Pacers – Bucks : 94-111 (stats)

: 94-111 (stats) Heat – Raptors : 91-112 (stats)

: 91-112 (stats) Mavericks – Nuggets : 131-130 (stats)

– Nuggets : 131-130 (stats) Wolves – Knicks : 115-104 (stats)

– Knicks : 115-104 (stats) Spurs – Thunder : 130-110 (stats)

– Thunder : 130-110 (stats) Suns – Lakers : 132-108 (stats)

– Lakers : 132-108 (stats) Jazz – Grizzlies : 128-137 (stats)

: 128-137 (stats) Blazers – Magic : 106-110 (stats)

: 106-110 (stats) Kings – Pistons : 127-136 (stats)

: 127-136 (stats) Clippers – Rockets : 128-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Moussa « Dennis Rodman » Diabaté a illuminé la soirée dans la victoire des Hornets face aux Wizards, une titularisation et 18 rebonds !

Les 48 points du duo Michael Porter Jr. / Egor Demin permettent aux Nets de s’imposer face aux Sixers.

Grâce à un gros dernier quart-temps (34-18) les Bulls viennent à bout des Hawks. Josh Giddey finit en triple-double (19-11-15).

Les Cavaliers se reprennent à la maison et privent les Pelicans d’une cinquième victoire consécutive. Parce que faut pas déconner non plus.

Kevin Porter jr. et Ryan Rollins (47 points) guide les Bucks face aux Pacers.

Les Dinos se baladent à South Beach, 28 points, 8 rebonds et 4 passes pour Scottie Barnes !

Dans un match très serré, les Mavs d’un Cooper Flagg en quasi triple-double (33-9-9) et Anthony Davis des grands soirs (31-9-4-3) sortent vainqueurs face aux Nuggets d’un immense Nikola Jokic (29-7-14-3) et Jamal Murray (31-7-14).

Privés de Jalen Brunson et Og Anunoby, les Knicks ont pu compter sur un gros Karl-Anhtony Towns (40-13) mais cela n’aura pas suffit pour stopper le duo Anthony Edwards (38 points, 4 interceptions) et Julius Randle (25 points, 6 rebonds).

Les Spurs ont encore gagné face au Thunder ! Avec un gros collectif et un quatrième quart-temps de haut niveau (43-28), les Texans remportent le deuxième round, le troisième sera… demain, pour le Christmas Game.

Les Suns ont blow-out les Lakers, soirée réussie pour Dillon Brooks avec 25 points.

Santi Aldama s’est régalé face au Jazz (37 points, 5 rebonds et 7 passes). Duel remporté face à Kyle Filipowski (25 points, 13 rebonds).

Le Magic s’en sort en toute fin de match face aux Blazers, notamment grâce à un match complet de Desmond Bane : 23 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres.

Les Pistons disposent des Kings, le duo Cade Cunningham (23 points, 7 rebonds, 14 passes et 5 interceptions) / Jalen Duren (23 points, 13 rebonds et 2 contres) vient à bout de Demar DeRozan (37 points et 8 passes) et Russell Westbrook (27 points, 6 rebonds).

Les 70 points du duo James Harden / Kawhi Leonard permet aux Clippers de retrouver le sourire en s’imposant à domicile face aux Rockets.

Le highlight de la nuit :

COOPER FLAGG EST DANGEREUX 😤pic.twitter.com/lWgPGIv5rt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Les classements NBA :

