Résumé NBA de la nuit : les Spurs trop forts pour le Thunder, Cooper Flagg solide
Le 24 déc. 2025 à 08:00 par Nicolas Vrignaud
Quatorze matchs étaient au programme cette nuit, de quoi bien se préparer avant d’attaquer la bûche de Noël ce soir. Cooper Flagg a été énorme face aux Nuggets, les Spurs ont encore battu OKC et les Clippers ont même gagné un match. C’est votre récap de la nuit !
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Wizards : 126-109 (stats)
- Sixers – Nets : 106-114 (stats)
- Hawks – Bulls : 123-126 (stats)
- Cavaliers – Pelicans : 141-118 (stats)
- Pacers – Bucks : 94-111 (stats)
- Heat – Raptors : 91-112 (stats)
- Mavericks – Nuggets : 131-130 (stats)
- Wolves – Knicks : 115-104 (stats)
- Spurs – Thunder : 130-110 (stats)
- Suns – Lakers : 132-108 (stats)
- Jazz – Grizzlies : 128-137 (stats)
- Blazers – Magic : 106-110 (stats)
- Kings – Pistons : 127-136 (stats)
- Clippers – Rockets : 128-108 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Moussa « Dennis Rodman » Diabaté a illuminé la soirée dans la victoire des Hornets face aux Wizards, une titularisation et 18 rebonds !
- Les 48 points du duo Michael Porter Jr. / Egor Demin permettent aux Nets de s’imposer face aux Sixers.
- Grâce à un gros dernier quart-temps (34-18) les Bulls viennent à bout des Hawks. Josh Giddey finit en triple-double (19-11-15).
- Les Cavaliers se reprennent à la maison et privent les Pelicans d’une cinquième victoire consécutive. Parce que faut pas déconner non plus.
- Kevin Porter jr. et Ryan Rollins (47 points) guide les Bucks face aux Pacers.
- Les Dinos se baladent à South Beach, 28 points, 8 rebonds et 4 passes pour Scottie Barnes !
- Dans un match très serré, les Mavs d’un Cooper Flagg en quasi triple-double (33-9-9) et Anthony Davis des grands soirs (31-9-4-3) sortent vainqueurs face aux Nuggets d’un immense Nikola Jokic (29-7-14-3) et Jamal Murray (31-7-14).
- Privés de Jalen Brunson et Og Anunoby, les Knicks ont pu compter sur un gros Karl-Anhtony Towns (40-13) mais cela n’aura pas suffit pour stopper le duo Anthony Edwards (38 points, 4 interceptions) et Julius Randle (25 points, 6 rebonds).
- Les Spurs ont encore gagné face au Thunder ! Avec un gros collectif et un quatrième quart-temps de haut niveau (43-28), les Texans remportent le deuxième round, le troisième sera… demain, pour le Christmas Game.
- Les Suns ont blow-out les Lakers, soirée réussie pour Dillon Brooks avec 25 points.
- Santi Aldama s’est régalé face au Jazz (37 points, 5 rebonds et 7 passes). Duel remporté face à Kyle Filipowski (25 points, 13 rebonds).
- Le Magic s’en sort en toute fin de match face aux Blazers, notamment grâce à un match complet de Desmond Bane : 23 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres.
- Les Pistons disposent des Kings, le duo Cade Cunningham (23 points, 7 rebonds, 14 passes et 5 interceptions) / Jalen Duren (23 points, 13 rebonds et 2 contres) vient à bout de Demar DeRozan (37 points et 8 passes) et Russell Westbrook (27 points, 6 rebonds).
- Les 70 points du duo James Harden / Kawhi Leonard permet aux Clippers de retrouver le sourire en s’imposant à domicile face aux Rockets.
Le highlight de la nuit :
COOPER FLAGG EST DANGEREUX 😤pic.twitter.com/lWgPGIv5rt
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
Un joyeux Noël de la part de toute l’équipe de TrashTalk, profitons tous avec nos proches de ces moments importants. Juste : pas d’excès si vous avez le volant hein, faites pas les bolosses quand même !
