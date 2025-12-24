San Antonio et OKC se retrouvaient déjà avec des comptes à régler… et les Spurs ont choisi la méthode forte. Longtemps serré, le match a explosé dans un quatrième quart-temps à 43 points côté Texans : victoire 130-110, avec Keldon Johnson en torche humaine et un Thunder puni sur les détails.

Pendant trois quart-temps, c’était presque un remake de la demi-finale de NBA Cup : des changements de lead, du répondant, des runs des deux côtés, et Shai Gilgeous-Alexander en mode métronome (33 points, 8 passes). OKC mène même à la pause (60-58), puis San Antonio grignote et passe devant à l’entrée du money time (87-82).

Et là… rideau. Les Spurs ont appuyé sur l’accélérateur : 43 points dans le 4e quart, seulement 28 encaissés, ça ne discute plus, ça exécute. Keldon Johnson a été le visage du carnage (25 points, 5 tirs à 3-points), Stephon Castle a mis sa dose (24 points), Harrison Barnes a fait le vétéran qui calme tout le monde (20 points), et la salle a fini en mode fête de fin d’année.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

La perf collective est surtout là : 16 tirs primés, 19 points en contre-attaque, 60 points dans la raquette, et seulement 8 ballons perdus.

La passe de Victor Wembanyama pour Keldon Johnson et la célébration derrière.

Les Spurs se rapprochent d’une deuxième victoire consécutive face au Thunder… 👀pic.twitter.com/E3sKnhFoSQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

En face, OKC met pourtant 54% au tir… mais lâche 15 pertes de balle et ne tient pas le rythme quand ça accélère.

Dans l’histoire, Victor Wembanyama reste sous gestion (23 minutes) mais fait le boulot : 12 points, 5 rebonds, 3 passes, +13, présence qui change l’air autour du cercle.

Et le plus drôle ? De’Aaron Fox finit à 6 points… avec 9 passes et un +18 : soirée étrange, mais soirée gagnée. Mention aussi à Dylan Harper : 10 passes en 20 minutes, zéro déchet, le genre de chef d’orchestre qui rend la vie plus simple. Une soirée parfaite dans le Texas qui prouve que les Spurs ne sont plus obligés de dépendre de miracles offensifs de Wemby ou Fox pour s’imposer. Le collectif se suffit à lui-même, et c’est un très bon signe pour le printemps.

Les San Antonio Spurs sont exceptionnels sur ce mois de décembre. 🙌

9 victoires en 10 matchs malgré un Wemby absent ou en limitation de minutes.

7 succès consécutifs, meilleure série de NBA.

La deuxième place de la Conférence Ouest…

Tout roule dans le Texas ! 🤠 pic.twitter.com/TbAvBtuvLv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Et comme le calendrier adore le drama : ces deux équipes se recroisent encore demain à l’occasion du Christmas Game, cette fois à OKC.