C’était devenu un truc automatique : Victor Wembanyama posait au moins un contre, tous les soirs, quoi qu’il arrive. Cette nuit face au Thunder, la machine s’est enfin enrayée : 0 contre, fin de série à 101 matchs consécutifs. Sauf que San Antonio a quand même collé un 130-110 à OKC, et Wemby a encore pesé ailleurs.

On remet l’info dans l’ordre, parce qu’on parle d’une série qui frôle l’absurde. Vendredi dernier, contre Atlanta, Victor Wembanyama venait d’atteindre 100 matchs NBA d’affilée avec au moins un contre, un club ultra-fermé où seuls Patrick Ewing et Dikembe Mutombo avaient mis les pieds avant lui.

Puis il a continué. Encore un match, encore au moins un contre, et la jauge est montée à 101.

Et cette nuit, face au Thunder (le même Thunder déjà battu en demi-finale de NBA Cup il y a dix jours), la ligne s’est stoppée net : 12 points, 5 rebonds, 3 passes… et 0 contre en 23 minutes.

La « mauvaise » nouvelle de la soirée pour Victor Wembanyama est qui’il n’a réalisé aucun contre.

Sa série de 101 matchs consécutifs avec au moins un block est terminée ! 😒 pic.twitter.com/BBWAq59ne9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Alors oui, la série est finie. Mais pas la soirée.

Parce que même sans mettre son tampon habituel sur la feuille, Wembanyama a quand même signé des actions qui font très mal : un gros tir à 3 points au début du 4e quart, puis une passe qui amène un autre tir primé ( de Stephon Castle) dans la foulée.

Comment tu veux défendre ce truc sérieux ? 😭

Alex Caruso va vite, mais il est encore tellement loin. pic.twitter.com/7aaB8HnlYt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Bilan : 7 victoires de suite pour San Antonio, et un message qui commence à devenir gênant pour tout l’Ouest, surtout quand tu colles deux wins à OKC en dix jours. Alors, oui, la fin de cette série est triste, mais l’essentiel semble quand même être ailleurs pour Wemby et les siens !