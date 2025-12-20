Victor Wembanyama a réussi un contre lors de ses 100 derniers matchs

Victor Wembanyama est en train de réussir une série historique. Dans la large victoire des San Antonio Spurs face aux Atlanta Hawks, le pivot français a contré un joueur adverse. Geste anodin, sauf qu’il s’agit du 100e match consécutif où il y parvient.

Seuls trois joueurs dans l’histoire de la NBA ont réussi un contre lors de 100 rencontres consécutives. Patrick Ewing, le recordman, qui est parvenu à le faire lors de 145 matchs, Dikembe Mutombo en est resté à 116 et désormais Victor Wembanyama a atteint les trois chiffres.

Contre les Atlanta Hawks cette nuit, le Français a du attendre le troisième quart-temps pour réussir à maintenir cette série en vie. Un contre autoritaire sur Dyson Daniels, mais la violence de l’acte ne rejoint tout de même pas celle de la stat’.

Cette saison, Victor Wembanyama est le meilleur contreur de NBA avec une moyenne de 3,5 crêpes par match. Une raison déjà, de mettre son nom sur le bulletin du Défenseur de l’Année, s’il parvient à respecter les critères de la Grande Ligue en atteignant les 65 rencontres.