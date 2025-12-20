Victor Wembanyama a encore des limitations de minutes et c’est une excellente nouvelle pour les adversaires. Le Français est dans une forme époustouflante. Il a marqué 26 points et capté 12 rebonds en seulement 21 minutes face aux Atlanta Hawks.

Victor Wembanyama a réalisé un match à l’image de son équipe cette nuit face aux Hawks (126-98). Pas flamboyant comme la veille contre les Wizards, mais terriblement efficace. Le Français a dominé la peinture avant d’écarter à mi-distance pour ne laisser aucune chance à ses défenseurs.

Une réussite au tir de grande qualité, de la solidité aux rebonds et une présence au-dessus du cercle qui ont essoré les joueurs d’Atlanta. En 21 minutes, l’Alien a compilé 26 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 10/15 au tir, 2/4 de loin et 4/7 aux lancers-francs.

Surtout, ce match était important pour le Français puisqu’en contrant Dyson Daniels, il s’est offert une 100e rencontre consécutive avec au moins un contre. Une prouesse que seuls Patrick Ewing et Dikembe Mutombo avaient réussi dans l’histoire de la NBA !

Devin Vassell et Stephon Castle l’ont bien épaulé cette nuit en cumulant 35 points. Trop, beaucoup trop pour les Hawks qui se sont inclinés 126 à 98.