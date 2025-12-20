Les Cavs au bord de la crise : deuxième défaite consécutive face aux Bulls !

Plus rien ne va à Cleveland. Les Cavs sont actuellement neuvièmes de la Conférence Est après deux défaites consécutives face aux Chicago Bulls. Cette nuit, ils se sont inclinés, à domicile, sur le score de 136 à 125 !

En NBA, il y a une règle tacite : toute équipe s’inclinant face aux Chicago Bulls est en crise. Alors lorsqu’une franchise le fait deux fois de suite, dont une fois à domicile, c’est consternant. Surtout lorsqu’il s’agit de la meilleure équipe de la Conférence Est la saison dernière.

Les Cleveland Cavaliers restent sur huit défaites sur les 11 derniers matchs. Des résultats horribles qui feraient sans doute beaucoup plus grand bruit dans un gros marché. Pourtant, les hommes de Kenny Atkinson faisaient figure de favoris à l’Est en début de saison. Ils sont actuellement neuvièmes…

Huitième défaite sur les 11 derniers matchs.

Deuxième consécutive face aux Chicago Bulls. 🥶

Neuvièmes de la Conférence Est avec un bilan de 15 victoires pour 14 défaites.

Que se passe-t-il à Cleveland ? 😬 pic.twitter.com/pt0l2upqaR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2025

D’accord, il y a des blessés. Darius Garland et Jarrett Allen sont passés par l’infirmerie en début de saison et cette nuit encore, Donovan Mitchell et Evan Mobley n’étaient pas sur le parquet, mais les problématiques semblent plus globales.

En attaque, le jeu des Cavaliers semble prévisible et stéréotypé depuis le départ de Jordan Ott à Phoenix. Le manque de réussite au tir de certains membres de l’effectif comme Lonzo Ball n’est pas comblé, car la raquette, munie de ses deux baobabs est souvent surchargée. Le système semble montrer ses limites. Si l’année dernière, le secteur offensif était plus fluide, c’est aussi parce que Cleveland était en feu derrière la ligne à 3-points Cette saison, ils sont la deuxième équipe qui en tente le plus en NBA avec seulement le 27e meilleur pourcentage.

En défense, ils ne sont « que » 14e au rating, mais connaissent des trous d’air encore plus grave. En témoignent les 136 points encaissés cette nuit face aux Chicago Bulls.

Les Cavs ont intérêt à faire changer la dynamique lors des deux prochains matchs, face aux Hornets et aux Pelicans, puisque sur les 9 suivants, il y en aura 8 face à des équipes dans le Top 7 de leurs Conférences.