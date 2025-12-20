OKC pensait tenir une victoire solide à Minneapolis… jusqu’à ce que le match parte en vrille sur la dernière minute. Minnesota a terminé sur un 8-0 express pour renverser le Thunder (112-107), porté par un Anthony Edwards clutch au possible, de retour après trois matchs.

Le décor était déjà électrique avant même que le ballon ne chauffe : Target Center bouillonnait, et Chris Finch a carrément été expulsé en plein premier quart-temps après avoir hurlé sur des non-coups de sifflet.

Chris Finch expulsé dès le premier quart-temps face au Thunder 😳pic.twitter.com/sXjjtwx3RL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 20, 2025

Ça n’a pas empêché les Wolves de s’accrocher à une rencontre qui ressemblait à une vraie guerre de tranchées : à la pause, Minnesota tirait à 34%, OKC à 39%. Et malgré ça, le Thunder a pris les devants très tôt (33-23 au 1er quart), avant de voir les Wolves gratter et recoller pour rentrer aux vestiaires avec seulement 3 points de retard (51-48).

Au retour, le match a continué de se jouer au mental. Shai Gilgeous-Alexander a tenu la baraque (encore), OKC a repris un mini-break, mais Minnesota a répondu avec ses seconds couteaux qui font très mal quand ils touchent juste : Donte DiVincenzo et Naz Reid ont chacun mis 15 points, et Bones Hyland a planté 13 points avec un joli 4/6 à 3-points en sortie de banc. Le troisième quart-temps est gagné d’un souffle par les Wolves (35-34) avant de faire craquer OKC dans le dernier acte (29-22).

ANTHONY EDWARDS SHOWED OUT IN A BIG WIN!

🐜 26 PTS

🐜 12 REB

🐜 3 STL

🐜 2 BLK

🐜 3 3PM

Adds the go-ahead triple, game-winning block, and game-icing steal 😤 pic.twitter.com/tdC7LytAoJ

— NBA (@NBA) December 20, 2025

Et puis il y a ce final, totalement cruel pour le Thunder. OKC mène 107-104 à un peu plus d’une minute de la fin… et ne marque plus. Minnesota enchaîne les stops, récupère une possession précieuse après un passage sur la ligne, et Edwards plante le 3-points qui donne l’avantage à 38,5 secondes du buzzer. Derrière : gros stop et des lancers pour verrouiller, et Anthony Edwards qui signe aussi la fermeture éclair avec un rebond défensif puis une interception sur SGA pour éteindre la fin de match. Minnesota boucle donc sur un 8-0 dans la dernière minute, et s’offre une victoire qui a un petit goût de revanche après l’élimination face au Thunder au printemps dernier.

ANT DAGGER TO BEAT THUNDER 😱

WOLVES HAND OKC ITS 3RD LOSS OF THE SEASON 😳 pic.twitter.com/PIqSRojPfM

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 20, 2025

Côté chiffres : Anrthony Edwards finit à 26 points, 12 rebonds, Julius Randle 19 points (mais un sale 3/15 au tir) et Rudy Gobert 14 rebonds. En face, SGA termine à 35 points et 7 passes, mais OKC a vécu une soirée compliquée au tir (37%, 11/39 à 3-points), là où Minnesota s’en sort grâce au volume (et à la douleur) : 47 lancers francs tentés (33 marqués).